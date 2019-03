La gente está lanzándole quesos a bebés por un nuevo reto viral

¿Por qué razón le arrojarías una rebanada de queso amarillo a un bebé en la cara? Porque es el nuevo reto viral, desde luego.

No, no leíste más. Literalmente, la gente ha adoptado un nuevo reto viral sin sentido (como todos los anteriores y seguramente también los posteriores): arrojarle una rebanada de queso americano en la cara a bebés. ¿Por qué? Porque pueden. Aunque no todos se lo están tomando de la mejor manera.

De qué se trata el nuevo reto viral sin sentido

Este reto no tiene mucho sentido. Y no es que usualmente lo tengan, pero la realidad es que este es especialmente extraño. Consiste en lanzarme, de sorpresa, una rebanada sin envoltura de queso amarillo a bebés de máximo dos años en la cara. Obviamente ellos no saben qué está sucediendo o por qué lo han hecho (nosotros tampoco).

En los videos podemos ver cómo algunos lloran, otros se ríen y unos más optan por tomar el queso con sus regordetas manos y comenzar a comérselo –la mejor filosofía de vida–.

Aunque este reto también está generando polémica; pues mucha gente online considera que esto es maltrato contra los bebés o que no tiene sentido humillar a tu hijo públicamente por unos cuantos likes. Lo cierto es que hasta el momento; ningún niño ha salido herido por un queso y es poco probable que suceda.

Advertencia: no hagas esto en casa a menos de que quieras recibir una ola de ataques en redes sociales.