Este trailer del Príncipe del Rap hecho por fans te hará querer que la película exista

Un tenor diferente para una historia conocida.

De seguro eres o conoces a algún fanático del Príncipe del Rap (The Fresh Prince of Bel-Air en inglés), esa noventera serie protagonizada por Will Smith.

Sucede que un grupo de youtubers de tecnología se reunieron para darle "nueva vida" a la jocosa trama de la historia.

Crearon un trailer en el que se ve un tremendo esfuerzo cinematográfico detrás que toma la historia del Príncipe del Rap y en vez de tener ese tono de chiste la convierte en tragedia… y no queda nada de mal.

Vemos como el protagonista tiene serios problemas en su ciudad natal, Philadelphia y es enviado donde sus tíos millonarios en Bel-Air, Los Angeles, donde hay un gigantesco choque de clases, además de problemas raciales.

Esto nos hace dar cuenta que a veces hay comedias con tramas mucho más interesantes que otros dramones pretenciosos y sin asunto.