Atención: Tú puedes ponerle el nombre a una nueva luna de Júpiter

A través de un concurso en redes sociales el Carnegie Institution for Science en Hawai quiere ponerle nombre a las lunas de Júpiter recién descubiertas.

Desde julio de 2018 Júpiter tiene oficialmente 12 nuevas lunas, ya que Scott Sheppard y su equipo en el Carnegie Institution for Science en Hawaii hicieron tamaño descubrimiento astronómico.

Con motivo de ese hito, es que ahora este mismo equipo quiere ponerle nombre a cinco de ellas, pero la forma que encontró para hacerlo es bastante peculiar, ya que hizo un llamado abierto para que la gente común y corriente mandara sus preferencias a través de redes sociales con el #NameJupitersMoons.

"Estoy emocionado de recibir sugerencias, y especialmente ansioso por ver sugerencias de videos del público sobre cómo deben llamarse estas cinco lunas", dice Sheppard.

Las sugerencias para nombres de las lunas de Júpiter

Scott Sheppard además contó cómo logró descubrir las nuevas 12 lunas de Júpiter.

“Solo los telescopios más grandes del mundo pueden hacer esto. Pero también necesita un gran campo de visión ya que el espacio alrededor de Júpiter es muy grande. Muy pocos telescopios grandes tienen cámaras de gran campo de visión. Una vez que realmente descubres un objeto que parece ser una luna de Júpiter, debes volver a observar al candidato durante meses y años para determinar realmente la órbita. Por lo tanto, se necesita tiempo para confirmar y objetar es una luna real de Júpiter ".

Volviendo a los nombres, ojo que hay muchas reglas sobre que no se repitan algunos ya existentes y que generalmente utilizan la mitología griega.

Por su lado, el Carnigie publicó alguna de las reglas para este concurso.

Hi @JupiterLunacy , the best name for #NameJupiterMoons is a #Challenger, in memory of those astronauts, who were going in search of unknown as well as the new moons of Jupiter. Thanks — Wesley Guerra (@wesley_guerra) March 13, 2019

Hey, @JupiterLunacy here are my sugestiona for #NameJupiterMoons. Since they are moons I believe they should have female names of the greek mithology and reinforce the importance of women through the history.

1. Eteria

2. Cálice

3. Peisidice

4. Perimele

5. Enarete🌕 — Rebeka Prez (@rprezwriter) March 8, 2019

¿Por qué sería tan complicado aterrizar en Europa, la luna de Júpiter? Conos de hielo de varios metros de altura se alzarían en la superficie de una de las lunas más relevantes de Júpiter, Europa.

Las reglas generales en todo caso establecen para poner nombre a estos cinco lunas:

– Las lunas de Júpiter deben llevar el nombre de personajes de la mitología romana o griega que fueron descendientes o amantes del dios conocido como Júpiter (romano) o Zeus (griegos).

– Las presentaciones deben tener 16 caracteres o menos, preferiblemente una palabra.

– Las presentaciones no deben ser ofensivas en ningún idioma ni en ninguna cultura.

– Las presentaciones no deben ser muy similares a los nombres existentes de lunas o asteroides.

– Los nombres de carácter puramente o principalmente comercial están prohibidos.

– Los nombres de individuos, lugares o eventos que son conocidos principalmente por actividades políticas, militares o religiosas no son adecuados.

– No se permiten nombres que conmemoren personas vivas.