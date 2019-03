PlayStation VR ya vendió más de 4 millones de unidades

En los últimos siete meses se vendieron 1.2 millones de unidades del dispositivo de Realidad Virtual.

Sony Interactive Entertainment ha anunciado que PlayStation VR ya ha vendido más de 4.2 millones de unidades en el mundo.

La última ocasión que se habían dado cifras de ventas oficiales fue en agosto de 2018 cuando dijeron que ya se habían alcanzado 3 millones, así que en siete meses el dispositivo de Realidad Virtual logró vender 1.2 millones de unidades.

Estos números sin duda llaman la atención ya que aunque la Realidad Virtual no ha alcanzado el potencial que muchos esperan, aún así se han logrado buenas ventas.

Sony le apuesta al futuro de PlayStation VR

En la reciente transmisión de State of Play hubo un fuerte enfoque para los juegos de este dispositivo, incluyendo la presentación de Iron Man VR, Blood & Truth, Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted y soporte para No Man's Sky, además del video que pueden ver a continuación que nos muestra la oleada de títulos que llegarán en los próximos meses.

PlayStation VR se lanzó en octubre de 2016.