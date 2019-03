PlayStation 4 agrega soporte para Remote Play con iPhone o iPad

Sony Interactive Entertainment liberó hoy la actualización 6.50 para PlayStation 4 que agrega la función de Remote Play para dispositivos iOS.

Como sabrán, esta característica permite que los dueños de una PlayStation 4 puedan controlar el sistema desde otro dispositivo, en este caso desde un iPhone o iPad.

Para realizar este proceso solo deben actualizar su consola a la versión 6.50 que es una descarga de aproximadamente 450MB, luego descargar la aplicación "PS4 Remote Play" desde la App Store, y en su dispositivo móvil presionar el botón "iniciar" para comenzar con el proceso de conexión.

En lo personal no se pudo realizar el proceso automático, pero entrando al menú de la consola me dieron un código que escribí en el móvil y así se conectó de forma rápida.

Starting today, you can stream your favorite PS4 games to your iOS devices with the PS4 6.50 update! Download the PS4 Remote Play app from the App Store to get started. https://t.co/65I0fNupP5 pic.twitter.com/VHeOYAV1Uz

— PlayStation (@PlayStation) March 7, 2019