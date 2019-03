Periódico mexicano anuncia Pokémon Gun para Nintendo Switch por error

Un diario de Michoacán publicó la nota sobre las nuevas versiones de Pokémon pero se les fue una imagen de más y publicaron un juego que no existe.

El estreno este año de la nueva generación de los juegos de Pokémon será totalmente épico. Es por eso que los fanáticos están a la expectativa de cualquier noticia nueva sobre los nuevos juegos.

Y cuando se estrenó el trailer de las nuevas versiones Pokémon Sword y Pokémon Shield, todos nos quedamos así.

A partir de entonces comenzaron a salir las noticias de esto en todos los medios, y con ellas los memes. Pero para algunas personas no es tan fácil reconocer cuando una publicación no es real. En especial si no se sigue a la franquicia por años como la mayoría de los fanáticos de Pokémon.

México hace su magia Pokémon

Es gracias a eso que tenemos la joya de imagen que apareció en el diario mexicano “La voz de Michoacán”. En este publicaron la nota completa sobre el lanzamiento del videojuego de Nintendo pero con un giro muy interesante.

La imagen del periódico muestra las supuestas 3 versiones que se estrenarán, Sword, Shield y Gun. Pero como seguramente no sabían en la editorial, la versión Gun no es real.

El logotipo de Pokémon Gun fue publicado por el usuario @Sir5000 de la siguiente manera.

Posteriormente, el logotipo fue adaptado para su publicación en el diario mexicano. Pero no fue sino hasta que el usuario @cin_ceja publicó una foto del periódico que esto cobró fuerza.

My local newspaper, always doing research before publishing anything. pic.twitter.com/TP8GnKWkqK — Cin Ceja (@cin_ceja) March 3, 2019

No fue sino hasta hacerse viral que “La Voz de Michoacán” decidió hablar del tema en su perfil de twitter.

Por un error involuntario en nuestra sección E, el 2 de marzo 2019, se publicó una imagen que no corresponde a la nota del lanzamiento de los videojuegos Pokémon Shield y Pokémon Sword. Lamentamos el error, no fue nuestra intención alterar los intereses de Nintendo y los gamers — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) March 4, 2019

Se entiende que lleguen a ocurrir errores, en especial en medios impresos, pero el internet nunca perdona.