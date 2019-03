Los primeros en dibujar un pene en una pared fueron los romanos, y lo consideraban de buena suerte

Encontrar figuras fálicas dibujadas en diversas superficies es algo que probablemente a muchos nos ha pasado. De hecho, puede que en plena edad escolar hayamos conocido a alguien que tenía la costumbre de experimentar con las distintas formas que puede ser representado un pene (sí, tal cual como ocurre en 'Super Cool'). Si bien se puede creer que este accionar es producto de la inmadurez y de ciertos fenómenos sociales de la actualidad, lo cierto es que no es nada nuevo. Dibujar figuras fálicas en paredes se lleva haciendo desde los tiempos del Imperio Romano.

No es ninguna broma ni exageración: está comprobado que los romanos dibujaban penes en las paredes. Así lo confirmó recientemente un grupo de arqueólogos de Historic England y Newcastle University. Sin embargo, según cuentan, la actividad significaba algo más allá del mero acto sexual.

Pero vamos por partes. El equipo de arqueólogos mencionado previamente tenía un proyecto ambicioso de estudio sobre el Muro de Adriano. Se trata de una estructura erigida por los romanos entre los años 122 y 133 D.C. para proteger sus territorios en Gran Bretaña de bárbaros como los pictos que provenían de Escocia. Gracias al muro, durante varios años el Imperio Romano pudo conservar sus posesiones en Britannia.

Sin embargo, esto no quería decir que fuera inexpugnable. Los bárbaros pudieron cruzar varias veces y los romanos se vieron obligados a reparar y ampliar la muralla. Grandes cantidades de piedra se necesitaron, por lo que en las cercanías fue necesario tener canteras que suplieran la construcción. Fue en las paredes de estas canteras donde los arqueólogos encontraron la figura de un pene.

This Phallus is a Roman symbol meaning 'good luck'

This graffiti from 207AD was discovered at a quarry near Hadrian's Wall quarry during recording work with archaeologists from @uniofNewcastle https://t.co/bmu8wMqCK0 pic.twitter.com/GdiuXyDwEp

— Historic England (@HistoricEngland) February 27, 2019