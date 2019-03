Las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos de Marvel, DC y otros

El mundo está lleno de excelentes películas de superhéroes, y a pesar de que Marvel y DC reinan en este terreno, no todo tiene que ver con ellos.

Cuando se habla de películas de superhéroes, hay siempre discusiones sobre la calidad de estas, o de cuál es mejor. Pero ya sean películas de Marvel o DC Comics, hay unas que se mantienen reinando como las mejores.

La siguiente lista está basada en la calidad general de las películas, desde el valor de producción, narrativa e impacto social. No se basa en listas creadas por otras páginas ni en calificaciones de páginas de críticas. Además, no están acomodadas en un orden específicos, simplemente son muy buenas todas.

Avengers: Infinity War

Siendo un capítulo dentro de la serie de los Vengadores que trajo una “infinidad” de sorpresas, no es de sorprender verla en esta lista.

La narrativa hace un buen trabajo al juntar a todos los personajes y darles un papel dentro del conflicto de las Gemas del Infinito. Sin embargo, hay ciertos huecos narrativos que no la hacen ser perfecta. Como el hecho de que todo se pudo solucionar si Dr. Strange le cortaba el brazo a Thanos con un portal.

Aún con sus fallas, esta película marcó un antes y un después en las películas de superhéroes. Ya que, a diferencia de casi todas, los buenos no ganan. Y eso causó que todo el mundo hablara de esta película por meses. Incluso al día de hoy, se siguen haciendo referencias a los eventos ocurridos aquí.

Guardians of the Galaxy

Dirigida por James Gunn, esta película parecía no tener mucho futuro, por lo que se realizó con un presupuesto menor que las otras producciones de Marvel.

Aún así, el gran carisma de los personajes y el talento del director, lograron atraer a un nuevo público y ganar millones de fans. No solamente ayudó el hecho de tener un soundtrack retro muy bien elegido, sino que se supo implementar en cada escena. Haciendo de la cinta algo memorable para todos los amantes de los cómics.

Al día de hoy, Guardians of the Galaxy es una de las franquicias más importantes de Marvel y no podemos esperar a ver la tercera parte.

The Incredibles

En una época en la que Pixar estaba en racha de películas básicamente perfectas, surgió un filme que destaca. Los Increíbles nos muestra una familia al más puro estilo de Los Cuatro Fantásticos, cada uno con poderes únicos. Que deben encontrar su lugar en una sociedad que parece ya no necesitar superhéroes.

Esta “increíble” historia se maneja a un ritmo excelente, con acción bien trabajada y personajes memorables. Además de presentar a uno de los mejores villanos que se han podido ver en cualquier películas de superhéroes.

Sin duda es todo un clásico de Pixar y no tiene nada que envidiar a otras películas de Marvel o DC.

Deadpool

Después de la horrible versión de Deadpool que se vio en X-Men Origins: Wolverine. Fox se dio cuenta que no ganaría nada si se alejaba de lo que tanto amaban los fans. Por lo mismo, decidieron crear una película llena de acción, un guión inteligente y con un humor muy oscuro. Además de que se usó muy bien el recurso de romper la cuarta pared.

La película fue bien recibida por fanáticos del personaje y por aquellos que no lo conocían, hablando muy bien del filme. Ya que por lo general, las críticas siempre están divididas.

Wonder Woman

Después de muchos tropiezos y muy malas críticas. DC Comics logró el éxito con esta película. Y no, no se encuentra en la lista nada más por tener a una mujer como protagonista. Sino que realmente hicieron un buen trabajo al presentar el conflicto de la Mujer Maravilla en la segunda guerra mundial.

Los personajes se sienten bien trabajados, las batallas son muy buenas y nos muestra que se puede hacer mucho sin tener que usar una hora completa de película para mostrar el origen del héroe. Además atrajo la atención de nuevos fanáticos que siguen fieles al personaje y a la marca hasta el día de hoy.

Lamentablemente el universo de DC murió después de Justice League, pero al menos nos dejaron esta buena película.

Kick-Ass 2

La secuela de la película del super héroe sin poderes es superior a la original. No solamente porque su tono es mucho más fiel al de los cómics. Sino que es entretenida de principio a fin.

Podemos ver personajes conocido en situaciones más intensas que antes. Asesinatos que se sienten más reales, conflictos que se sienten más humanos y peleas memorables. Resaltando a los villanos, ya que tanto the Motherfucker como Mother Russia se trabajaron muy bien.

Es poco probable que veamos una tercera parte de esta historia a pesar de que los cómics continuaron después de la segunda parte. Sin embargo, hacer una tercera parte sería afectar la buena imagen con la que quedó Kick-Ass.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Una película que nadie pidió pero que todos necesitábamos. Llena de referencias a los cómics y situaciones divertidas, esta película es una carta de amor a los fanáticos del Hombre Araña.

Miles Morales también se siente como un personaje único, mostrando fallas que debe superar y que al hacerlo, uno logra sentir empatía por él. De verdad es difícil explicar porque es que te hace tener una sonrisa durante todo el filme. Por lo que si no las has visto, ya te tardaste mucho.

Batman Returns

Un clásico en cuanto a películas de superhéroes, tanto que marco a toda una generación y continua siendo referenciada hoy en día. La atmósfera oscura y fría de Ciudad Gótica es el escenario perfecto para este filme. En donde podemos ver a El Pingüino en una muy buena actuación de parte de Danny DeVito.

Pero no podemos hablar de esta película sin mencionar al Batimóvil, cuyo diseño ha sido uno de los más emblemáticos en la historia del murciélago. Haciendo aparición en juegos y artículos de colección años después del estreno de esta.

Logan

La película que marca el final de la historia de Wolverine es considerada como una película de arte. Es de los pocos filmes con superhéroes que entra en esta categoría y eso ya es decir mucho.

La emotiva cinta nos muestra un futuro sin X-Men, en donde solamente sobreviven un puñado de mutantes. Todo se ve destruido y sin esperanza y desde el inicio sabes que todo terminará mal.

A pesar de estar basada parcialmente en Old Man Logan uno tomar muchos elementos del grandiosos cómic. Se mantiene firme como su propia obra y logra lo que pocas películas pueden hacer: Hacerte sentir.

The Dark Knight Rises

Sinceramente no conozco a nadie que haya visto esta película y se haya aburrido. Es una obra maestra de narrativa audiovisual. La cual incluso se ha usado en clases de cine en universidades alrededor del mundo.

Todo es perfecto, desde el guión, actuaciones y producción. No puedo decir mucho que nadie sepa, ya que si no la has visto, eres alguien muy raro. Sinceramente la mejor película de superhéroes jamás hecha. Fight me.

¿No estás de acuerdo con lo visto en la lista? Deja en los comentarios tu lista de películas de super héroes favoritas.