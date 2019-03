Nueva película de Evangelion: 3.0+1.0 inicia grabaciones

Shin Evangelion Gekijō-ban :|| o Evangelion 3.0+1.0. :||inició ya con sus sesiones de grabaciones de voz. El estreno de esta cinta animada está cada vez más cerca.

2019 y 2020 serán años espectaculares para los fans de la franquicia de Neon Genesis Evangelion. Netflix estrenará el anime completo este mismo año a través de su plataforma. A la par que sus creadores preparan una nueva cinta animada.

La película de animación Shin Evangelion Gekijō-ban :||, o Evangelion 3.0+1.0. :||, ha iniciado ya de manera oficial con su proceso de grabaciones de voz. Así lo ha confirmado el Estudio Khara, a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia:



La forma de compartirlo fue un poco extraña. Ya que en lugar de mostrar alguna viñeta de la animación, sólo se mostró una fotografía del guion escrito por el también director Hideaki Anno. Confirmando el staff de producción activo al momento:

Director de Animación CGI: Yusuke Matsui

Director Técnico de CGI: Takashi Suzuki

Director de Modelado CGI: Manabu Kobayashi

Animación CGI: Masanori Iwasato, Ryōichi Nakama

Photografía: Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe, Toyonori Yamada

Gráficos Monitores: Hiroyasu Kobayashi

Animación Principal: Syūichi Iseki

Color: Kazuko Kikuchi (Wish)

Arte de fondos: Tatsuya Kushida (Deho Gallery)



Este filme, el cuarto de esta nueva etapa, sería el final del Rebuild de Evangelion. Lo cual dejaría en el absoluto limbo el futuro de esta franquicia.

Todo inició en 2007 con Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone. Más tarde, siguió en 2009 con Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance, y tuvo su último episodio en 2012 con Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo.

Ahora con esta cuarta y final entrega esta duda sobre lo que sigue podría ser resuelta dentro de algunos meses. Se ha confirmado que la película se estrenará en el año 2020.

Y antes de ello es muy posible que descubramos el destino de todo. Tal vez una película live-action. Tal vez algo producido por Netflix.

Hay un horizonte amplio de probabilidades.