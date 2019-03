Estos son los mejores parlantes bluetooth que puedes conseguir bajo los CLP $100.000

Nuestra fina selección.

Es un hecho, hoy en día y a pesar de que la tecnología avanza rápidamente, los parlantes cableados y con música reproducida en formatos como el vinilo o el FLAC no tienen competencia, pero hay gente que no busca ese nivel, si no que requieren algo práctico, portátil, inalámbrico y que el precio no sea un robo.

Es ahí donde hicimos el ejercicio de buscar los dos mejores parlantes Bluetooth para dos situaciones en particular, donde probablemente estemos usando Spotify o algo similar.

Para el asado con amigos

La primera es encontrar uno que sea a prueba de todo, como golpes y agua (y con agua nos referimos a que alguien derrame un vaso encima o se caiga a la piscina), que suene muy fuerte, que la batería dure mucho y además que suene bien.

Para eso tenemos el LG PK3, que se puede encontrar en diversas tiendas del retail por menos de cincuenta mil pesos. Suena a mucho ¿no? pero no es así. Habiendo probado una infinidad de parlantes chinos que claman estar en la misma gama y tienen la mitad del precio… bueno, tienen la mitad del buen sonido.

Este pequeño campeón es capaz de llenar una sala con facilidad o de incluso sobreponerse a una conversación al aire libre, todo sin distorsionar ni "chicharrear" tanto como podríamos pensar por su porte. Además, si gustas de música con bajos más marcados, hay un botón dedicado para acentuarlos, lo que se agradece ya que en la configuración "normal" suena más neutro.

Si a eso le sumamos que tiene la configuración de audio Meridian y que soporta Qualcomm apt-X, estamos frente al mejor precio/calidad a nuestro gusto, incluso por encima del popular Flip 4 de JBL, que se lleva una mención honrosa pero no alcanza a estar a este nivel a nuestro gusto, más que nada por un tema de sobreprecio en nuestra región.

Para la casa

Ya en la tranquilidad del hogar, donde no necesitamos algo a prueba de golpes y agua, sino que sea estéticamente agradable y que tenga un rango de audio mucho más amplio, elegimos el parlante Harman/Kardon Onyx 4.

Sí, existe una nueva versión, pero a mi gusto perdió mucho en el apartado del diseño y no tiene suficientes cosas nuevas como para justificar su precio más elevado. Ojo, esto no significa que sea malo, pero el 4 es demasiado bonito.

Fotos: JimsReviewsRoom

Aquí nos enfrentamos a algo un poco más grande pero que se puede mimetizar fácilmente con la decoración, que puede ir enchufado o libre, pero en esta última opción limita su potencia.

Suena realmente fuerte, pero cómo explicarlo, no es como si el sonido saliera de él. Simplemente llena la habitación donde está ubicado. Si lo tienes a bajo volumen su tratamiento de sonido es tan fantástico que lo escuchas al mismo volumen aunque estés al lado o a unos metros.

Tiene un sonido con una receta particular de Harman/Kardon, que tiende a dejar un poco de lado las frecuencias medias en pos de los bajos (muy claros, por cierto) y los altos bien marcados, aunque para la mayoría de las personas sonará simplemente espectacular.

No está conectado a internet, pero no me limita a un ecosistema y por su precio, actualmente es el mejor parlante en relación precio/calidad para la casa y situaciones más formales. Por cierto, es uno de los mejores parlantes para reuniones que se puede tener, con un micrófono particularmente bueno.

En la tienda de Entel lo tienen a CLP $99.480 y a veces sacan promociones donde es aún más barato. Totalmente recomendado.