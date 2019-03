Parece que a nadie le gusto como se ve Andy en Toy Story 4

Después del estreno del nuevo trailer de Toy Story 4, muchas personas perdieron interés en ella al ver a Andy, quien no se parece en nada al original.

El nuevo trailer de Toy Story 4 trajo muchas sorpresas y por fin sabemos detalles de la historia. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y parece que a Pixar se le olvidaron detalles importantes. Ya sabes, como la forma en que se ven sus personajes.

Esto se puede ver en especial con el modelo que usaron para el anterior dueño de los juguetes, Andy. Este aparece en lo que pretende ser una escena de flashback jugando con Buzz y Jesse. Pero de inmediato brinca a la vista que ese niño no es el mismo que vimos en todas las películas anteriores.

Había escuchado de cambios de casting pero esto es ridículo

La principal diferencia que podemos notar es que este Andy tiene un rostro con rasgos finos. Rasgos que van desde una nariz respingada hasta una barbilla afilada. Haciendo que este Andy nuevo parezca más un niño modelo que un niño normal.

A diferencia del mostrado en el trailer, en las tres primeras películas Andy tiene unas mejillas pronunciadas y unos ojos casi inexpresivos, algo terroríficos para ser honesto. Pero esas características faciales eran parte de su personalidad.

En respuesta a todo esto, muchos usuarios de redes sociales expresaron su desagrado por el rediseño del personaje. Argumentando que era un cambio completamente innecesario y muy notable. Algunos llegaron incluso a decir que gracias a esto es que no verán la película en la fecha de su estreno.

Cambiaron al actor que hacía a Andy de niño en #ToyStory porque el original ya creció. pic.twitter.com/CdE91PYn2C — ℂineFX 🎬 (@CineFX_Digital) March 19, 2019

No sé que hicieron con el niño de antes, pero ese no es Andy #ToyStory4 #NotMyAndy pic.twitter.com/lsULM4Rz1Y — His Nerdiness (@ElDetectiveMike) March 20, 2019

Pero bueno…a mi mo me engañan…ESTE NO ES ANDY! AAAAAAA QUIEN ES ESTE NIÑO!? ES UN REINICIO DE UNIVERSO A LO JOJO?? ESTO ES TOY STORY JOJOLION ?!!! pic.twitter.com/Pa7orvQArC — Narts (@Naartss) March 19, 2019

En lo personal, iré a ver la película aún cuando no me agrada para nada el nuevo look del niño. Solamente hay que esperar a que la película sea buena, porque parece compartir argumento con la segunda entrega. Woody intenta salvar a un juguete, se pierde, encuentra lo que parece el paraíso y los otros intentan rescatarlo.

Toy Story 4 se estrena este mismo año, el 21 de Junio.