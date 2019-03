Palta contiene semillas beneficiosas para la salud según estudios científicos

La semilla de palta ayudaría a enfrentar enfermedades como la gastritis o el cáncer y podrían emplearse incluso en productos farmacéuticos.

La palta o aguacate contendría propiedades beneficiosas para la salud en sus semillas. La noticia fue confirmada por investigadores en la Universidad Estatal de Pensilvana. Según los expertos, estas propiedades antiinflamatorias podrían ser beneficiosas para enfrentar problemas de salud como el cáncer entre otras enfermedades además que de ser utilizadas en productos farmacéuticos o alimenticios.

Otras patologías que podrían ser aliviadas en su sintomatología por el uso de semillas de palta serían dolencias cardiovasculares y colitis. Para los científicos el importante hallazgo es esperanzador ya que en la actualidad no se le da ningún uso a las semillas del fruto.

En palabras Joshua Lambert, coodirector del centro de alimentos para la salud en la misma universidad, "Si podemos devolverles a los cultivadores de aguacate o procesadores de aguacate, eso sería beneficioso.Y si podemos reducir la cantidad de este material que se vierte en los vertederos, sería algo bueno, dada la gran cantidad de aguacates que se consumen".

Palta analizada científicamente

Para realizar el experimento, los investigadores estudiaron las propiedades de la semilla de la palta a través de sus sistema inmunológico. Analizaron sus células denominadas macrófagos y como se comportaban a través de diversos estímulos pro inflamatorios sobre placas de Petri para observar como reaccionaban en la respuesta inmune a las enfermedades.

Según enfatizó Lambert, para certificar estos resultados es necesario realizar futuras pruebas en animales. “El siguiente paso, antes de que podamos sacar conclusiones adicionales sobre la actividad anti inflamatoria de este extracto de semilla de aguacate, será el diseño de estudios de modelos animales. Por ejemplo, podemos observar un modelo de ratón de colitis ulcerosa en el que formulamos el extracto de semilla de aguacate en la dieta de los ratones y ver si es capaz de reducir la inflamación”.

El estudio fue publicado en la Advances in Food Technology and Nutrional Science y son tomados como el primer paso para la futura comprobación de los beneficios totales de la semilla. En la actualidad,el extracto no se utiliza en productos alimenticios, es por esto que los propios investigadores han enviado una solicitud a al oficina de patentes en EE.UU para que se utilice el extracto como un colorante alimenticio pronto.