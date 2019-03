One Punch Man: Los mejores momentos de la primera temporada

One Punch Man está lleno de momento cómicos y peleas que duran poco, pero también tiene momentos que te harán un nudo en la garganta.

One Punch Man está por estrenar su segunda temporada y no podríamos estar más emocionados. Ya sea que la animación sea de tu agrado o no, no cabe duda de que será un evento épico.

No haremos spoilers de lo que podrá venir en la segunda temporada de One Punch Man. Pero veremos lo mejor que se vio en la temporada uno de las flipantes aventuras del tío golpetazo. Por cierto, si, hay muchos spoilers de la primera temporada.

El origen de su poder

Después de que los dos héroes principales se “infiltran” en La Casa de la Evolución. Terminan peleando contra la forma de vida perfecta, según el doctor Genus. El monstruo llamado Carnage Kabuto sobrepasa el nivel de poder de Genos y lo vence horriblemente. Pero cuando Saitama entra a combate, logra vencerlo fácilmente.

Ante esto, tanto el Dr. Genus como Genos se preguntan cuál es el origen de la fuerza casi infinita de Saitama. Por lo que el protagonista decide revelar de una vez por todas como fue que llegó a poseer tal poder.

Resulta que su enorme poder viene de una rutina de ejercicios que no es nada especial. La cual consiste en hacer 100 lagartijas, 100 abdominales y 100 sentadillas todos los días. Además de correr 10 kilómetros y vivir sin aire acondicionado.

La explicación resulta más que ridícula y ninguno de los ahí presentes cree en las palabras del héroe. Sin embargo, esto tuvo tanto impacto en la vida real que muchas personas comenzaron a hacer la rutina. La cual es más difícil de hacer de lo que parece.

El examen para Super Héroes

Genos le hace saber a Saitama que existe una asociación de héroes en donde le pueden pagar por sus actos heroicos. Y sin perder tiempo, Saitama decide entrar a esta asociación de héroes, gracias a que básicamente es pobre. Cuando los dos entrar a las pruebas físicas, rompen de manera espectacular cualquier récord antes impuesto.

Haciendo que muchos de los presenten decidan abandonar su sueño de ser héroes al ver las habilidades de Saitama. Sin problemas, Genos logra colocarse entre los héroes más poderosos y entrar al Rango S. Pero es Saitama quien tiene problemas ya que a pesar de ser más que capaz en las pruebas físicas, no le fue nada bien en el examen escrito. Por lo que Saitama termina llegando a ser un héroe de Clase C.

Esto ayuda a que Saitama se motive para subir de rango y poder así alcanzar a su alumno en la Clase S.

El primer acto heroico

Como todo super héroe, Saitama también tuvo su origen antes de convertirse en el ser más poderoso del universo. Él era un simple hombre en busca de trabajo, pero no lograba conseguir nada. Por lo que comenzó a sentirse desmotivado con la vida en general.

Es justo después de salir de una mala entrevista de trabajo que se encuentra cara a cara con un super villano. Este villano de aspecto parecido a un cangrejo humanoide, decide perdonar la vida de Saitama al ver su mirada vacía.

Cuando Saitama ve que Crablante quiere matar a un niño con una barbilla partida, decide entrar en acción. Así que sin poderes ni super fuerza, se interpone entre el niño y el villano, resultando en una paliza. Pero cuando todo parece perdido, Saitama recuerda que de niño siempre quiso ser un héroe y ve la aquí su oportunidad. Saitama salta sobre el villano y logra matarlo, sacando su ojo de su cuerpo y con él, sus intestinos.

Es justo este acto lo que motiva la creación de la asociación de héroes. Pero sin que nadie supiera la identidad del salvador de este niño.

Saitama vs Lord Boros

Los conquistadores de mundos llegan a la tierra en una nave espacial tan grande que parece una ciudad. Y justamente es gracias a su tamaño que al realzar un primer ataque, erradican por completo a la Ciudad A en segundos.

Es entonces que los héroes de todas las clases acuden para ayudar a los sobrevivientes y vencer los extraterrestres. Pero no sería tarea fácil, ya que el líder de estos posee un poder nunca antes visto. Es entonces cuando Saitama se infiltra en la nave extraterrestre y derrota a todo el staff que se encuentra hasta llegar cara a cara con Lord Boros. Un ser casi inmortal que puede regenerar su cuerpo a partir de pequeñas partículas.

Hasta el momento, todos los villanos había sido derrotados con un mínimo de esfuerzo por parte del Calvito con Capa. Pero es justamente Lord Boros quien logra sobrevivir por primera vez a más de un golpe del poderoso héroe.

La batalla parece favorecer a Lord Boros, al grado de que logra lanzar a Saitama con un golpe tremendo. Este ataque tiene tal fuerza que el héroe se estrella contra la luna y deja un cráter en ella. Solo para regresar a la tierra con el poder de sus piernas solamente y aterrizar frente al villano.

Lord Boros entra a un estado de poder máximo, en el que su corazón no podría resistir mucho tiempo. Por lo que decide lanzar su ataque definitivo, uno en el que destruiría la tierra por completo. Y es gracias a este ataque que podemos ver por primera vez el ataque más poderoso de Saitama: Un golpe en serio. Este golpe logra frenar el ataque destruye mundos de Boros y a su vez, lo destruye a él. En sus últimos momentos de vida, Boros se da cuenta que Saitama no peleó en serio. Y que él nunca tuvo una oportunidad de ganar frente al Calvito con Capa.

Una de las peleas mejor animadas y más épicas de todo el anime que debes ver para creer. Pero aún así, no es el mejor momento de la serie.

El Ciclista Sin Licencia vs El Rey del Mar Profundo

Sin duda el mejor momento de toda la serie, Incluido el Manga. Porque no solamente podemos ver el conmovedor acto de heroísmo del ciclista sin licencia, sino que es el momento en que Saitama mismo se siente mucho más humano.

Durante la pelea contra los monstruos del océano, la mayoría de los héroes de clase S y clase A han sido derrotados. Por lo que la gente corre riesgo de morir a manos del rey del mar profundo. En vista de ese problema, el Ciclista Sin Licencia, un héroe de clase C, decide acudir al lugar para ayudar en todo lo que pueda.

Al llegar a la escena, se encuentra al Rey del Mar Profundo frente a un Genos moribundo. Por lo que el héroe en bicicleta decide intervenir. La diferencia de poder entre los dos es abismal y el Ciclista no tiene posibilidad alguna de siquiera hacerle un rasguño al enorme villano. Pero a pesar de tener todo en su contra, trata de ayudar a las personas por cuanto tiempo sea posible.

Cuando está siendo abatido humillantemente por el monstruo, Saitama llega para salvar el día. Pero los problemas no terminan aún cuando derrota de un golpe al Rey del Mar Profundo. Ya que un sobreviviente que miraba la pelea comienza a insultar a todos los héroes por su falta de poder. Ante esto podemos ver el acto más heroico de Saitama, el cual no involucra lanzar ningún golpe.

Saitama finge que todos los héroes habían debilitado al monstruo al grado de hacerlo un presa fácil para cualquiera, sacrificando así si reputación por el bien de la organización de héroes y por el bienestar de sus compañeros héroes.

No hay mejor momento que este en toda la serie y aún está por verse si en algún momento se logra superar este emotivo encuentro.