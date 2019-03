Once Upon A Time In Hollywood te volará la cabeza con su primer tráiler

El primer avance de Once Upon A Time In Hollywood promete otra joya clásica de Quentin Tarantino.

Tarantino, al igual que Nicolas Cage, es una de las figuras de máximo culto en la red. Así que las expectativas en torno a su nueva cinta Once Upon A Time In Hollywood eran elevadísimas.

Hoy, luego de revelar su primer cartel y generar toneladas de burlas y memes; Sony Pictures ha lanzado por fin el primer avance de la cinta y francamente luce espectacular.

La trama en esta cinta es lo de menos, ya que se confirma la teoría circulando desde hace meses en donde se hablaba que Tarantino se enfocaría en armar un ejercicio retro de estilo.

Así que en el primer tráiler de Once Upon A Time In Hollywood vemos una colección brutal de viñetas y secuencias donde la nostalgia por la década de los 60 explota en cada fotograma.

Lo visto en el avance conecta todo lo que conocemos oficialmente sobre la trama. Derivado de la sinopsis oficial publicada en IMDB hace meses:

Bob un decadente actor de TV y su doble de acción luchan por alcanzar la fama y el éxito en la industria del cine, durante los últimos años de la era dorada de Hollywood. En la ciudad de Los Angeles de 1969.

Once Upon A Time In Hollywood es protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y el recién fallecido Luke Perry.

Su estreno mundial está programado para este 26 de julio de 2019. Obviamente es escrita y dirigida por Quentin Tarantino.