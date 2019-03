Ya es oficial: Este es el Huawei P30 y Huawei P30 Pro

El próximo gran paso de Huawei.

La ciudad de París, Francia, fue noble en recibir a más de dos mil visitantes de todo el mundo que vinieron a ver cómo Huawei presentaba en sociedad sus nuevos gama alta: P30 y P30 Pro.

Richard Yu y otros altos ejecutivos de la marca estuvieron presentes en un show que trató constantemente de recalcar los principales puntos de venta de estos equipos, como la cámara, la batería y el diseño.

Especificaciones P30 Pro

Estas son las especificaciones del P30 Pro:

Pantalla de 6.5 pulgadas compatible con HDR 10

Procesador Kirin 980

8 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía nanoSD

Cuatro sensores: el principal de 40 megapixeles a f/1.6. El segundo es un teleobjetivo periscópico de 8 megapixeles a f/3.4. Seguimos con un gran angular de 20 megapixeles a 2.2. Por último un sensor TOF (Time of Flight) para reconocimiento espacial 3D y mejor rendimiento nocturno.

Cámara frontal de 32 megapixeles a f/2.0

Batería de 4200 mAh con carga rápida a 40W.

La pantalla además es curva, no como en el modelo "normal", donde es plana y más pequeña, con solo 6.1 pulgadas. Además de no tener el cuarto lente TOF y un teleobjetivo común, no periscópico. Tiene 3650 mAh de batería, 6 GB de RAM, pero ojo, que este tiene puerto de audífonos, pero ningún tipo de certificación contra el agua y el polvo, no como su hermano Pro que cumple con la norma IP68.

Ambos equipos cuentan con un diminuto "notch" o muesca en la pantalla, por el cual se sacrificó tener reconocimiento facial 3D (hay a la vieja usanza nada más), como en el Mate 20 Pro del año pasado y aquí se confía en lector de huellas bajo la pantalla, que dicen, es más rápido y mejor que en el gama alta pasado.

Desde Huawei prometen que es el mejor zoom que ha tenido un celular y que apoyados en inteligencia artificial pudieron lograr el mejor rendimiento en baja luz, incluso por encima del Pixel 3 de Google. No deja de ser interesante y queremos probar lo más pronto posible la habilidad de grabar video con dos cámaras al mismo tiempo, dejando a pantalla dividida una con ángulo normal y otra con zoom a todo dar.

Sobre lo último, el zoom puede llegar hasta 50X en el modelo Pro, siendo hasta 5X óptico y 10X sin pérdida. Bastante bien.

Evidentemente estamos frente a equipos de alto calibre y potencial técnico. El equipo ya está en nuestras manos y lo pondremos a prueba para llevarles lo antes posible muestras fotográficas, de video y nuestras impresiones sobre su uso en el día a día.

Ojo, que podemos confirmar que llegará a varios países de la región más pronto de lo esperado, probablemente en la primera semana de abril, siendo así uno de los lanzamientos más rápidos de esta compañía.

¿Auricular? No señores, Huawei implementó unas nueva tecnología con el parlante bajo la pantalla. Habrá que probar para ver cómo anda en el mundo real.

Richard Yu, que encabezó la presentación en París, además mostró la comparativa de este nuevo buque insignia de Huawei en comparación con los otros gama alta del mercado.

Así es la cámara

Richard Yu además mostró cuáles son las especificaciones de la nueva cámara del Huawei P30 Pro.

Por otro lado, esta es la nueva gama de colores:

Breathing Crystal

Amber Sunrise

Pearl White

Black

Aurora