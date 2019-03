Una nueva fórmula hace a las matemáticas más fáciles para todos

Las matemáticas tienden a ser el mayor problema para la mayoría de los alumnos que cualquier nivel de estudios. Y dije para la mayoría porque ya sé que van a venir corriendo a escribir que para ustedes no. Perfecto, son del 1% de genios que nunca tuvieron problemas. Pero para el resto de los mortales nunca fueron fáciles.

Sin embargo, pudieron haber sido mucho más fáciles incluso para aquellos que no tienen idea de como hacer una ecuación. Y mejor aún, este truco lo puedes aplicar en tu vida diaria. Ya que este se trata de sacar porcentajes de una forma sencilla.

Todo lo que necesitas saber es esta pequeña fórmula:

x% de y = y% de x

Fácil ¿No? Pues con una pequeña explicación, resulta bastante sencilla. Según Ben Stephens, usuario de Twitter que dio a conocer esta formula es tan sencillo como esto. Si quieres sacar el 4% de 75 por calculo mental, solo voltea la cifra. Así que podrás sacar el 75% de 4, lo cuál es mucho más sencillo. El resultado de ambos porcentajes es 3. Haz la cuenta con tu calculadora si es que no nos crees.

