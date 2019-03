Nosotros (Us) de Jordan Peele: Muchas promesas que se cumplen a medias [FW Opinión]

Nosotros (Us), la muy esperada nueva película de Jordan Peele, sigue en el género del terror como su antecesora (y brillante) “Get Out”. Aunque distinta a esta, no logra alcanzar el mismo nivel.

¿Qué sucedería si aparece tu doble en la puerta de tu casa? Vestido de rojo, con sonrisa malvada y unas tijeras. Pasaría “Nosotros”, la nueva película de Jordan Peele (director de “Get Out” del 2017), de terror psicológico.

Lupita Nyong'o es la protagonista (magistral), y la matriarca de una familia con marido y dos hijos. La dinámica que se da entre ellos está tan bien lograda, que es muy fácil encariñarte. No quieres que les pase nada, lo que siempre es buena señal en una película de terror.

Sin embargo, Adelaide (el personaje que interpreta Lupita) tiene un secreto que arrastra desde la niñez: una vez vio a una niña idéntica a ella. Ahora que volvió a la playa, siente que esa niña la persigue.

El trailer de Us prometía suspenso, magnífico uso de la tensión (que siempre se agradece en un film de terror) y mucho gore. Sí, cumple varios de estos puntos de forma magnífica, pero a la mitad de la película se siente como si no confiara en ella misma.

La construcción de la historia es maravillosa. En el mismo estilo de Get Out te da una sensación continua de que algo está fuera de lugar. Aunque es imposible identificar qué, esa es la gracia. Es grato que no sea predecible.

El problema en Nosotros (Us)

En este último punto radica el problema y las promesas incumplidas. A medida que la historia avanza, vamos viendo que esta “situación” de los dobles se debe a algo más grande que lo que nos plantean en un principio. El director, en vez de seguir por la línea de mostrar un poco y dejarnos interpretar, se dedica a explicar todo con lujo de detalles. Hay escenas de exposición que son incluso incómodas. Mientras más explicaciones nos da, más preguntas aparecen y resulta menos interesante. O peor, menos terrorífico.

Quizás fue el hype, quizás fue la expectativa por “Get Out”, o quizás queríamos colectivamente que Jordan Peele se convirtiera en el nuevo genio del terror. Lamentablemente, tendremos que esperar (expectantes) a su próximo trabajo. Ahora, para ver una película entretenida, con mucha sangre, humor y giros inesperados, es totalmente recomendable. Es solo que esperábamos más.