Algunos Nokia 7 Plus estaban enviado información personal de los usuarios a China

En las últimas semanas hemos escuchado mucho sobre los dispositivos que supuestamente envían información personal a China, sobre todo con la polémica que existe entre Huawei y el gobierno estadounidense, y ahora tenemos un reporte sobre el Nokia 7 Plus que llega para echarle más leña al fuego.

De acuerdo a información del sitio noruego NRK (vía 9to5Google), un lote de teléfonos Nokia 7 Plus estuvieron enviando datos personales de los usuarios a un servidor en China por varios meses.

Se menciona que los datos se transmitían cada vez que se desbloqueaba la pantalla o se encendía el teléfono, e incluían información del GPS, número de teléfono y número de serie del dispositivo, lo que sin duda es alarmante ya que esto permitía que cualquiera con acceso a los datos pudiera conocer la ubicación de los usuarios en tiempo real.

La información se enviaba a un servidor con dominio vnet.cn registrado a nombre de China Internet Network Information Center que es propiedad de la operadora China Telecom, y de acuerdo a HMD Global todo se debió a un error en el proceso de compilación del software ya que el lote de dispositivos Nokia 7 Plus afectados estaban planeados para el mercado de China y no para el europeo, y por eso incluían la aplicación culpable de compartir los datos.

La compañía asegura que ninguna de la información personal fue procesada ni se compartió con terceros o autoridades, además de que se ha confirmado que el problema solo afectó a un lote de teléfonos y que ya fue resuelto a través de una actualización de software que se liberó el pasado mes de febrero.

Ok, I got the culprit. It's "com.qualcomm.qti.autoregistration.apk" which must have been installed by the system ~4 weeks ago. It matcheshttps://t.co/JofUTB84sN.

And now what?#qualcomm #spyware #zzhc_vnet_cn

cc @LaF0rge pic.twitter.com/yYtON5g88X

— Dirk (@drwetter) January 5, 2019