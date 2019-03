Nintendo quiere revivir el fracaso de Virtual Boy con el nuevo Labo VR

Nintendo Labo, la línea de accesorios hechos de cartón para la Switch, anunció nuevos lanzamientos. De toda la línea, hay uno que destaca en particular si conoces la historia de Nintendo en los noventa: un lente VR similar en fabricación a un Google Cardboard.

¿Les parece familiar? Nintendo ya lo intentó con la realidad virtual con su Virtual Boy, y falló de manera estrepitosa: sólo 22 juegos se lanzaron para la consola de 32 bits, que de 'éxito' no tuvo absolutamente nada.

El nuevo set promete cinco juegos -basados en construcciones de cartón- y que estarán disponibles en diferentes bundles, o 'Toy-Cons': Blaster, Bird, Wind Petal, Elephant y Camera.

Experience a new dimension with the latest #NintendoLabo kit! With more games & creations than any previous kit, Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit is a unique first VR experience kids & families can build themselves! Arriving 4/12, only on #NintendoSwitch.https://t.co/PCxm9sZSed pic.twitter.com/B21Fa2FLCQ

