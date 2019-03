Netflix debe evitar contratar tontos, según Guillermo del Toro

Con el reciente anuncio de que Netflix abrirá sus oficinas en México, Guillermo del Toro les recomendó no contratar a personal tonto.

Netflix anunció que abrirá oficinas en México, lo cual trajo expectativa altas y muchas personas están emocionadas. Sin embargo, hay algo que no se puede evitar pensar, y parece que Guillermo del Toro también lo siente: La calidad de las personas que serán contratadas.

Usar siempre la misma fórmula está arruinando el cine

En vista de las cuestionables decisiones creativas que el cine mexicano ha tenido últimamente. Es obvio que los productores, incluso los mismos de Netflix, tienen miedo de dejar ciertas formulas. Películas como “Mirreyes contra Godínez” y “Lady Rancho” ponen en perspectiva las apuestas por las que los productores deciden ir. Las cuales llegan a su objetivo en cines pero cuya calidad es cuestionable.

Esto se hace más evidente con el estreno del remake de La Boda de Mi Mejor Amigo. Haciendo obvio que el cine comercial en México no aspira a la original, sino a las formulas ya establecidas. Por lo mismo Guillermo del Toro dijo que es importante contratar personal en Netflix en México que no sean tontos. Con tontos se refiere a que no toman riesgos y solamente quieren crear la misma película incontables veces.

Necesitamos que no contraten tontos, que sea gente abierta a escuchar creadores y no copien modelos.

La narrativa del cine comercial en México trata siempre de mostrar la diferencia de estatus sociales entre el trabajador y junior. Formula que ha sido explotada al máximo y que necesita renovarse a como de lugar.