Netflix sube sus precios en México: Estos serán ahora

Te tenemos malas noticias: a partir de hoy, tu suscripción de Netflix costará más caro y no hay nada que puedas hacer para evitarlo.

Hello darkness my old friend… esta no es la noticia con la que uno quiere encaminarse al fin de semana, definitivamente. Resulta que es un hecho que Netflix subirá los precios de todos sus planes en México a partir justamente del día de hoy, 14 de marzo.

Cuáles serán los nuevos precios de Netflix

Hasta el momento, así estaban los precios de Netflix:

109 pesos por el plan de una sola pantalla

149 pesos por el plan de dos pantallas

199 pesos por el plan de cuatro pantallas

Pero vete olvidando de ellos. La compañía anunció que subirán 20 pesos cada plan, quedando así:

129 pesos por el plan de una pantalla

169 pesos por el plan de dos pantallas

229 pesos por el plan de cuatro pantallas

Si bien esta noticia no nos agrada nada; no toma a nadie por sorpresa. Desde hace algunos meses los rumores repetían una y otra vez que pronto la plataforma de streaming iba a subir precios. Cabe recordar que Netflix abrirá muy pronto sus primeras oficinas en México.

Si ya tienes una suscripción; el aumento comenzará a aplicar a partir de abril. La subida inmediata (desde hoy); afectará únicamente a los usuarios nuevos. Antes de que se te cobre el nuevo precio, deberás ser notificado por correo electrónico o dentro de la web o app.