Netflix producirá una serie animada sobre los Mayas para el 2021

Netflix apunta a una nueva serie animada que estará basada en la cultura Maya y sinceramente, estamos más que ansiosos por verla.

De la mano de grandes creadores, Netflix decide apostar por una seria animada basada en la cultura Maya. Esta serie, creada por Jorge R. Gutiérrez, podría ver la luz en el año 2021.

Jorge es el director y escritor de la película The Book of Life. Esta película tuvo un gran éxito gracias a su gran calidad y además tiene un 81% en Rotten Tomatoes.

Esta nueva serie llevará por nombre Maya and the Three tendrá detrás a otras personas muy talentosas. Dentro de ellas podemos encontrar a Silvia Cárdenas Olivas, la guionista de Elena of Avalor, una muy buena serie animada de Disney. Por ultimo tenemos a Jeff Ranjo, animador de la exitosa película Moana.

Como El Señor de los Anillos, pero graciosa

De acuerdo con la descripción que el equipo dio sobre Maya and the Three, esta se centrará en una princesa guerra. Ella tendrá que salvar al mundo y a la humanidad misma de la amenaza que representan los dioses. Además afirmaron que buscan crear algo parecido a El Señor de los Anillos pero con comedia.

Por el momento ya puedes encontrar la sinopsis dentro del catálogo de Netflix en el apartado de TV para Niños y Dibujos Animados.