¡Pelea!: Netflix le responde a Steven Spielberg tras intento de bloqueo

Medio mundo esperaba que ROMA hiciera historia para Netflix; convirtiéndose en la primera película de una plataforma de streaming que ganase un Premio Óscar por mejor película. Pero al parecer Steven Spielberg hizo que eso no sucediera.

Desde el momento en que terminó la ceremonia comenzaron a correr rumores fuertes y desde distintas fuentes. En donde se afirmaba que el director se mantenía haciendo campaña activa en contra de ROMA. No por la película en sí, sino por Netflix.

Es lo que dijo en su momento sobre el asunto Steven Spielberg en entrevista para ITV News (vía Cine Premiere). Ahora, en el último giro de los hechos, el director ha convocado a una junta con los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El objetivo es simple: cambiar las reglas sobre las cuales una película podrá ser o no admitida como contendiente para ganar un Premio Óscar. Elevando el tiempo de exhibición necesario para poder ser aspirante.

A la par el cineasta ha aprovechado cada oportunidad para seguir hablando sobre el tema. Marcando su postura contra Netflix y otras plataformas similares. Así que sólo era cuestión de tiempo para que Netflix respondiera:

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019