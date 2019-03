Netflix podría estar trabajando en la serie Live-action de One Piece actualmente

One Piece es toda una leyenda del mundo del manga/anime. Desde 1997 la obra de Eiichirō Oda empezó a ser publicada en la revista Shōnen Jump donde empezó a tener un gran reconocimiento. A día de hoy con 92 volúmenes impresos (siendo el comic más vendido de la historia) y más de 900 episodios transmitidos, One Piece es todo un símbolo de la cultura popular japonesa. Sin duda se trata de un hecho que no pasa desapercibido ante nadie, ni siquiera Netflix.

Hace más de un año Netflix adquirió los derechos de transmisión de One Piece. Esto generó muchas expectativas y nerviosismo, pues el trato que le ha dado la plataforma a más de una serie de anime en el pasado no ha sido el mejor (como sucedió con Los Caballeros del Zodiaco y Death Note).

Más allá de la adquisición de derechos no se ha sabido nada en todo este año. Sin embargo, un nuevo dato ha salido a la luz gracias a un grupo de seguidores de One Piece. Llamados One Piece Podcast, las personas buscaron si habían indicios de la serie en Netflix cuando se dieron cuenta efectivamente había algo. Dentro de la plataforma notaron el título "One Piece" dentro de un género llamado "US TV Shows".

Poco después de que estos usuarios hicieran la revelación, Netflix eliminó la página.

Netflix now lists One Piece, which appears to be for the live-action series considering the genre listed at bottom as 'US TV Shows'.

No further information is known as of yet. pic.twitter.com/cQgeLbxzZQ

— The One Piece Podcast 🐘 (@OnePiecePodcast) March 8, 2019