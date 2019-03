NASA recuerda aquella vez que creó maquillaje para astronautas

Películas como Hidden Figures (o hasta Capitana Marvel) nos han enseñado que la NASA tuvo un pasado complicado en lo que refiere a sus políticas de género.

De modo que sin duda 1978 debió ser un año complejo y turbulento; luego de que se decidiera la incorporación de mujeres astronautas en misiones espaciales.

Para conmemorar ese momento, y reconocer el desbalance de la situación; la cuenta oficial de Twitter de la Historia de la NASA publicó una serie de mensajes y fotografías para hablar del asunto.

Entre todo lo compartido lo que más ha llamado la atención es la imagen del prototipo del kit de maquillaje; desarrollado por ingenieros de la agencia espacial para las mujeres astronautas:

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup – so they designed a makeup kit… You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH

