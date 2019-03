Adiós adolescencia: Myspace borró, sin quererlo, toda la música y fotos

Toda la historia entre 2003 y 2015

¿Recuerdan Myspace? La otrora gigantesca red social donde podías compartir, fotos, música y obviamente ver a tu amigo Tom, se mandaron el ranazo del año.

Sucede que durante una migración de servidores, todo se fue al demonio y las fotos y canciones subidas entre 2003 y 2015 se borraron, para siempre.

Este es el fin absoluto de la red social, ya que seamos sinceros, su auge fue a principios de la década pasada y hasta 2009 a lo más y siendo generosos. Sucede que apareció Facebook.

Según informa The Verge, no existe forma de que se recupere la información y por cierto, nos deja un recordatorio que de vez en cuando es bueno repetir: la nube no existe, es solo el computador de alguien más.