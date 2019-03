Mujeres: No se le permitía viajar en tren por temor a que perdieran su útero

El mundo ha avanzado, la tecnología también, pero parece que el humano no da una y menos cuando se trata del cuerpo de las mujeres.

Ya sea para los hombres o las mujeres, viajar en tren es uno de los más grandes placeres de la vida. A menos que sea un tren subterráneo, esas cosas son del diablo.

Fuera de eso, la tecnología ha avanzado tanto desde la creación de los primeros trenes, que ya se cuenta con trenes bala. Estos con la capacidad de viajar a velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Y hemos llegado a un punto en que no podemos ver nuestra vida diaria sin pensar en tomar un tren.

La humanidad nunca cambia

Cuando se inventaron los trenes de vapor que podían viajar a velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Las personas comenzaron a tener un miedo irracional por estas máquinas. Ya que pensaban que las mujeres no debían viajar en ellos. Esto por el miedo a que sus úteros salieran volando de sus cuerpos.

No, no es mentira, esta información la conocemos gracias a Genevieve Bell, antropóloga cultural. Quien habla sobre esto en un artículo para el Wall Street Journal titulado “Women and Children First: Technology And Moral Panic”.

Se creía que los cuerpos de las mujeres no estaban diseñados para soportar velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Supuestamente, al hacerlo, sus cuerpos podrían tener ese tipo de problemas ya mencionados.

Pero no se queda en eso, también se creía que el cuerpo humano como tal no soportaría tal velocidad. Por lo que comenzaría a derretirse. Ahora sabemos que no es el caso ni una cosa ni la otra. Pero eso demuestra que el humano siempre tendrá sus miedos y teorías sobre la ciencia, pero hay un abismo inmensurable entre lo que se cree y lo demostrable.