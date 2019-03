Matrícula de mujeres en carreras informáticas es la más baja en los últimos cinco años en Chile

El resultado pone en evidencia el desafío de trabajar de manera articulada desde el ámbito público, privado y la academia para disminuir brecha.

En el marco del lanzamiento de su programa Digigirlz en Chile, Microsoft presentó junto a Fundación Por Una Carrera y la consultora Cliodinámica, el reporte “Participación de Mujeres en Carreras Informáticas” cuyos resultados mostraron interesantes desafíos por delante para acercar a las jóvenes a carreras STEM en el país.

A modo de resumen, el documento precisa que la preferencia de mujeres chilenas por estudiar carreras STEM ha disminuido en los últimos años. También indica que existen importantes diferencias a nivel regional respecto de la proporción de mujeres entre quienes se matriculan en carreras informáticas: lideran Magallanes, Arica y Parinacota y Coquimbo, muy por encima de Santiago.

Además, demuestra que la probabilidad de estudiar una carrera informática es más alta entre quienes provienen de cursos mixtos en la educación media, diferencia más acentuada en hombres que mujeres.

¿Por qué tan pocas mujeres en carreras informáticas?

Entre los resultados que llaman la atención, el año 2018, solo un 8,9% de quienes escogieron estas carreras al egresar de IV medio eran mujeres, lo que señala una tendencia a la baja comparada con el año 2014, cuando representaba el 10.8%. Otra cifra que llama la atención es que entre 2013 y hasta 2017, un promedio de 88% de hombres versus el 12% de mujeres se titulan de carreras informáticas de manera constante.

Francisco Fernández, Director Ejecutivo de Fundación Por Una Carrera señala que “Chile no puede seguir desperdiciando el talento de las mujeres si quiere enfrentar los desafíos de la transformación digital. El reporte nos muestra que los jóvenes que tienen mejores promedios en la educación media estudian menos carreras informáticas. Tenemos que entender bien por qué sucede, para no replicarlo al sumar más mujeres a esta área y atraer a las más talentosas. Estamos convencidos de que no existen carreras sólo para hombres o mujeres, y en Fundación Por Una Carrera trabajamos para que más jóvenes conozcan su vocación y elijan libremente sus carreras”.

Para Sergio Rademacher, Gerente General de Microsoft Chile, estos resultados nos indican que hoy más que nunca debemos seguir derribando mitos y motivando a las jóvenes a atreverse a estudiar carreras STEM.

“Nos encontramos en un momento único, la revolución de la innovación transforma el mundo en que vivimos con grandes oportunidades de crecimiento profesional, alta remuneración y pleno empleo para todas nuestras jóvenes. Sin embargo, las carreras STEM de Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas continúan siendo mayoritariamente masculinas. Es necesario seguir trabajando en la articulación público-privada para impulsar el estudio de estas carreras y contribuir al mismo tiempo a generar las habilidades necesarias en el mundo actual y a impulsar la diversidad en la industria, aspecto clave para el desarrollo de tecnología más inclusiva en el futuro”, indicó.

En este marco Microsoft lanzó en sus oficinas el programa Digigirlz, comunidad que busca incentivar a las niñas y jóvenes a seguir carreras en las áreas de STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas), con un acercamiento lúdico a la programación y la posibilidad de conectarse con mujeres referentes en la industria.

De esta manera 70 niñas de 5to, 6to y 7mo básico de colegios de la comuna de Recoleta, pudieron compartir con organizaciones como Laboratoria, Innovacien, Pizza Mecánica, CDI Donatec. También presenciaron las charlas de importantes referentes del sector como Francisca Varela, Ingeniera Civil en Computación y Directora de Kodea; Bárbara Lara, Ingeniera en Ejecución en Informática y primera Chilena en la lista de innovadores del MIT (menores de 35) y Maureen Berho, CEO de Niebla Games.

Isabel Plá, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, dijo: “Tenemos un desafío como país, si queremos de verdad convertirnos en un país desarrollado, necesitamos sumar más mujeres y su talento al mundo de las ciencias. Uno de los compromisos que asumimos como Gobierno en la presentación de la Agenda Mujer fue fomentar una mayor participación de mujeres en carreras científicas y tecnológicas, lo que se traducirá en mejores remuneraciones, y contribuirá a reducir las brechas salariales que hoy existen entre hombres y mujeres. Las mujeres somos igualmente capaces que los hombres para desarrollarnos en cualquier área y no existe ninguna justificación para que las mujeres no triunfen en áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas”.