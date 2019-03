Mujer estadounidense dio a luz y decidió transmitirlo por Facebook Live

La mujer realizó la emisión totalmente consciente argumentando que su intención principal era romper con los tabúes relacionados al parto natural.

Una mujer estadounidense habitante de Misouri llamada Kara Baker, de 28 años de edad, transmitió en vivo a través de la plataforma Facebook Live el nacimiento de su cuarto hijo, sin ningún tipo de asistencia médica y realizada desde el baño de su casa.

Al parecer, la razón por la cual la mujer optó por hacer esta transmisión se debió a previa experiencia traumática ocurrida durante su primer parto. En aquella ocasión, Kara dio a luz a su primer hijo, lo cual le costó un total de USD$40.000 solo por el proceso médico.

Es por esto que, a raíz de la molestia que le causó por aquel entonces el alto costo de dinero que tuvo su primer parto, la mujer decidió renunciar a los centros de maternidad y hospitales en la zona. Tras haber tenido dos partos previos en casa sin ningún tipo de inconvenientes, Kara decidió transmitir el nacimiento de su cuarto hijo a través de la plataforma Facebook Live.

Mujer y parto en vivo

El pasado sábado 23 de marzo, muchos usuarios de Internet pudieron apreciar completamente en vivo el nacimiento de Molly Far Baker, cuarto hijo de la valiente madre. Según propias palabras de Kara, otra de las principales razones que puso sobre la balanza para decidirse a realizar esta transmisión en vivo fue para romper las ideas preconcebidas que existen en torno a los partos realizados en casa.

La mujer considera que tener que pagar altas cantidades de dinero para poder dar a luz en su país, es algo inaceptable. Además, la experiencia que tuvo durante el nacimiento de su primer hijo la consideró "terrible" y desde su segundo hijo optó por no más hospitales.

Es más, para Kara la información principal para realizar el parto en casa y perder el miedo fue obtenida desde Youtube. Según ella, un video de una madre teniendo a su hijo en presencia de su esposo e hijos fue lo que realmente le entregó la fuerte motivación para realizar la transmisión en Facebook live.

Finalmente, la mujer enfatizó que para ella, el nacimiento de un bebe no es un evento médico y no se le debe temer, ya que esto es algo natural que las personas lo han hecho durante miles de años y las empresas no nos pueden decir que pensar y que hacer.