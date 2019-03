Muere el inventor de la calculadora, Jerry Merryman

Jerry Merryman tal vez es un nombre que no le represente mucho a la mayoría de las personas. Pero su papel fue determinante para la historia del desarrollo del hardware. Ya que él fue uno de los creadores de la calculadora.

Por desgracia este genio acaba de fallecer el pasado 27 de febrero de 2019. Haciéndose oficial su deceso hasta hace apenas unas horas por parte de su familia. Merryman desde diciembre había sufridos complicaciones post-operatorias por la implementación de un marcapasos y al final no resistió.

Tengo un doctorado en ciencia de los materiales y he conocido a cientos de científicos, profesores, ganadores de premios Nobel, etc. Pero Jerry Merryman fue el hombre más brillante que he conocido. Punto.

Absolutamente, extraordinariamente brillante. Tenía una memoria increíble y tenía la capacidad de extraer fórmulas, información sobre casi cualquier tema.