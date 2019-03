Moto G7 Plus: Un celular interesante a un precio razonable [FW Labs]

La línea Moto suele contener cada año los mejores equipos de gama media, pero, ¿sigue viviendo a la altura de su fama? Este es el Moto G7 Plus.

Desde que conocimos al primer Moto G; esta línea de celulares Motorola se convirtió en una de las más famosas, aunque no por las mismas causas que los S de Samsung o iPhone. La gran diferencia radica en que los Motorola solían ser celulares de gama media que evocaban gama alta a un precio accesible. Bueno, bonito y barato.

Recientemente conocimos la nueva familia Moto G7 y la pregunta es la de cada año: ¿Siguen manteniendo la calidad a la altura de las expectativas de sus usuarios? ¿Vale la pena? Probamos el Moto G7 Plus y esto es lo que tenemos para decir.

Moto G7 Plus: de qué se trata

Para comenzar a hablar más a fondo sobre este terminal; es conveniente empezar por conocer sus especificaciones. Esto es lo que trae por dentro y por fuera:

Este es el modelo "de gala". El más caro de la familia y el que tiene mejores especificaciones.

Pantalla: 6.24 pulgadas – 1080x2270px IPS LCD

Procesador: Snapdragon 636

RAM: 4GB

Cámaras: dual de 16MPf/1.7 + 5MP y para las selfies una cámara de 12MPf/2.2

Batería: 3,000 mAh

A primera vista, un diseño familiar pero renovado

El diseño de este terminal ha cambiado, aunque no radicalmente. Viéndolo podrás evocar a su hermano mayor que salió el año pasado; aunque la pantalla indica que estamos en otra era: la era del notch o muerte. Si bien la muesca que vemos en la parte superior central de la pantalla no es enorme, sí se hace notar; aunque no se puede decir realmente que estorbe demasiado. Podrás vivir con ella.

En cuanto al cuerpo del equipo; está hecho de cristal y sí, cuenta con Gorilla Glass por delante y detrás; y eso es muy práctica, pues tiene el mismo problema que muchos otros celulares hechos con cristal: se resbala de tu mano. Como ventaja encontramos que Motorola ha decidido incluir un protector transparente de plástico que se deshace de este inconveniente.

Motorola decidió mantener en su diseño el lector de huellas dactilares en la parte posterior, justo por debajo de la cámara. No es una mala idea, está bien situado y no sufrirás para lograr alcanzarlo.

Pantalla

La pantalla que enmarca este teléfono es una Full HD LCD de 6.2 pulgadas y densidad de pixeles de 405 ppi. Es grande, y si a eso se le suma que los bordes ahora son mucho más delgados; tienes como resultado una pantalla en la que podrás ver tranquilamente videos, películas o series. Además, el equipo cuenta con buen sonido: tiene certificación Dolby Audio.

El brillo no es el más despampanante del mercado. De hecho, en ese rubro se queda un poco corto, aunque lo compensa con una excelente resolución, contraste más que decente y buen tono de colores. Es una pantalla de gama media, sí, pero bastante buena entre los suyos.

Batería y desempeño

La batería es de 3,000 mAh; poco para ser un celular del 2019, aunque lo suficiente para un día, dependiendo el uso que le des. Si eres de esos que tienen el celular todo el día en la mano o usa demasiado la cámara, mejor carga contigo una batería externa; especialmente si piensas llegar ya bastante noche a casa. Realmente nos habría gustado que la compañía nos consintiera con una batería más potente.

En cuanto al desempeño, es el que se espera de un gama media. La aplicaciones comunes no te van a dar problemas: corren suavemente y se abren rápido. Sin embargo, al momento de querer jugar juegos pesados o usar la doble tarea, sí vas a sentir una ralentización no muy agradable. ¿Nos falta potencia? Sí, definitivamente, aunque si lo quieres para uso "común" como redes sociales y fotos, el desempeño es óptimo.

Cámara

Ahora hablemos de uno de los apartados que más le importa a la gente cuando se habla de equipos nuevos: la cámara. La del Moto G7 Plus es bastante buena, de nuevo, para hablar de un equipo de gama media.

Las fotografías que obtendrás con este celular son buenas, a secas. Especialmente cuando hay una fuente de luz adecuada; pues seguimos con el problema de siempre de los Moto: su cámara no resalta en condiciones de poca luz. Todavía vemos imágenes bastante más oscuras de lo que deberían cuando la iluminación no es abundante.

Aquí dos ejemplos:

Info Moto G7 Plus: Un celular interesante a un precio razonable Info

En resumen: la cámara del G7 Plus está "bien" a secas. Podría ser peor, pero también podría ser muchísimo mejor. Su mejor calificación ocurre en exteriores a plena luz del día. En interiores o con poca luz, Motorola no llega todavía. Con el video es exactamente la misma historia.

¿Y entonces?

¿G7 Plus sí o no? De nuevo, depende. Es un buen equipo gama media y su precio no es demasiado elevado. Te da lo que pagas, definitivamente. Si lo quieres para redes sociales, selfies, llamadas, mensajes y ver películas o series, adelante. Te ayudará con todo esto y un poco más sin problema alguno y por un precio justo.

Pero… siempre hay un pero. Si lo que quieres es, por ejemplo, un equipo para jugar Fortnite, tomar fotografías un poco más profesionales o correr apps exigentes; este no es tu equipo: se va a quedar corto.

Resumen: un equipo que te da lo que promete, pero ni un poco más. Buena relación precio y calidad y un exponente decente de la gama media.