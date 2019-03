Kotal Kahn se integra al elenco de Mortal Kombat 11

Durante el más reciente Kombat Kast, Warner Bros. Interactive Entertainnment y NetherRealm Studios anunciaron que Kotal Kahn estará de regreso como parte del elenco de peleadores de Mortal Kombat 11.

Esta "confirmación" llega con un video de jugabilidad donde podemos ver a Kotal Kahn peleando conta Jacqui Briggs, y utilizo comillas porque ya habíamos visto al personaje aparecer en otros tráilers del juego. Además, el video parece más enfocado en la hija de Jax ya que se luce más e incluso gana el combate y presume su Fatality.

Como pueden ver, Kahn tiene una gran estatura y un devastador set de movimientos que combinados con su espada producen ataques que causan daños importantes, además de que tiene la capacidad de transformarse en una pantera.

Hablando de este esperado título, recientemente vimos la Fatality de Geras que luce sumamente brutal.

Mortal Kombat 11 se pondrá disponible el 23 de abril en versiones para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, aunque antes de eso los que lo reserven podrán probarlo ya que el próximo 27 de marzo arrancará la Beta cerrada.

On 28th March, you’re next when the #MK11 Closed Beta begins!

Gain access to the Closed Beta by pre-ordering MK11 and check below to see when it runs in your region.https://t.co/pmtQbuCsej pic.twitter.com/ghWM3JdF4Y

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) March 18, 2019