NetherRealm lanza tráiler de la Beta cerrada de Mortal Kombat 11

El período de prueba será del 28 al 31 de marzo en PlayStation 4 y Xbox One.

Warner Bros. Interactive Entertainment y NetherRealm Studios han liberado el tráiler oficial de la Beta cerrada de Mortal Kombat 11.

La Beta cerrada del nuevo Mortal Kombat estará disponible para los jugadores que reserven el título y se llevará a cabo en PlayStation 4 y Xbox One del 27 de marzo a las 10:00 AM de la Ciudad de México / 1:00 PM de Santiago de Chile hasta el 31 de marzo a la 1:59 AM de la Ciudad de México / 4:59 AM de Santiago de Chile.

Como pueden ver en el video, en el período de prueba será posible seleccionar a personajes como Scorpion, Skarlet, Jade, Kabal y Baraka.

Mortal Kombat 11

MK ha regresado mejor que nunca en esta entrega de la icónica saga. Las nuevas variantes de los personajes te ofrecen un control de tus kombatientes sin precedentes, ya que podrás personalizarlos como tú quieras. El motor gráfico, además de mostrar con gran detalle cada destrucción craneal y ocular, te acercará tanto al kombate que casi podrás sentirlo. Y eso no es todo: las cinemáticas del modo Historia te traen a los kombatientes klásicos y a nuevos personajes, que continuarán esta épica saga creada hace 25 años.

Mortal Kombat 11 se pondrá disponible el 23 de abril en versiones para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.