Monstruo del Pantano va a protestar al Senado contra Trump

Donald Trump está desatado desde la resolución favorable de su investigación por sus nexos con Rusia. Con el control total de su gobierno ha llegado el momento de que presente a su candidato para ocupar el puesto de Secretario del Interior. Y el Monstruo del Pantano no está contento.

El sujeto en cuestión, David Bernhardt, tiene un perfil complicado. Actualmente funge como Secretario del Interior Interino, y aspira a quedarse con el puesto definitivo. Pero cuenta con un largo historial como cabildero para organizaciones de petróleo y gas.

El problema es que David Bernhardt dirigiría el departamento responsable de la administración de tierras y recursos naturales federales.

Esto no tiene felices a los protestantes y por ello decidieron repartir máscaras del Monstruo del Pantano para protestar en silencio durante su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos.

Esto ha producido fotografías dignas de generar toneladas de memes. Pero los ambientalistas están preocupados por la ética y los conflictos de intereses de Bernhardt.

Ya que durante su período actual como Secretario Interino, sus decisiones políticas se han mostrado sesgadas a favor de sus antiguos clientes.

