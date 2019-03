Actualización de Minecraft elimina referencias a Notch, su controvertido creador

Markus Persson ha tenido una serie de momentos polémicos en redes sociales.

Markus "Notch" Persson es un programador y diseñador de videojuegos sueco que es reconocido mundialmente por ser el creador del popular Minecraft, aunque como sabrán en 2014 decidió vender el título a Microsoft por la increíble suma de 2500 millones de dólares.

Dicho esto, ahora tenemos que se ha liberado una nueva actualización para Minecraft que llega para hacer algunos cambios y ajustes, pero hay un detalle en especial que ha estado llamando la atención: el parche elimina casi todas las referencias a Markus "Notch" Persson (vía Kotaku)

Y es que el juego muestra diversos mensajes en sus pantallas de carga, y se han retirado todas las que tenían relación con el creador del juego como "Made by Notch!" (Hecho por Notch), "The Work of Notch!" (El Trabajo de Notch) e incluso "110813!" que es la fecha en que se casó Persson.

Eso si, hay que decir que Notch sigue apareciendo como el creador del juego en los créditos de Minecraft.

Notch y la polémica

Aunque aún no hay una explicación oficial para este movimiento, se cree que se debe a que Minecraft es jugado por miles de niños y que Notch ha tenido un controversial comportamiento en redes sociales, incluyendo la divulgación de algunas teorías conspiratorias y ha publicado comentarios racistas y homofóbicos.

La más reciente actualización de Minecraft llegó a la edición Java del juego, aunque 4J Studios señala que pronto la pondrán disponible para las ediciones de consolas.