México: La mayoría de las personas prefiere comprar celulares asiáticos

Las personas que viven en México parece tener una predilección por comprar equipos de telefonía móvil procedentes de Asia.

En México parece existir una predilección no consiente hacía la adquisición de smartphones provenientes de Asia. Esto se dio a conocer gracias a The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Los mexicanos los prefieren asiáticos

Las marcas más buscadas en tiendas en línea de tecnología son Samsung, Xiaomi, Huawei, iPhone y Motorola. Siendo los equipos de origen asiático los que encabezan siempre las búsquedas .

Según información de The CIU, el mercado de celulares asiáticos creció considerablemente en México el año pasado. Ya que en el segundo trimestre del 2018, se registró que un 34.4% de todos los celulares son Samsung. Marca surcoreana que tiene más fuerza en el territorio mexicano que ninguna otra.

Ademas, se registró que durante ese mismo periodo de tiempo, hubo un crecimiento de dos puntos porcentuales en el mercado en comparación al cierre del 2017. Haciéndola la marca líder de teléfonos inteligentes en México.

En segundo lugar tenemos a la compañía surcoreana LG, la cual logró posicionarse con un 13.3% en el mercado mexicano. Además de que en tercer lugar se encuentra Huawei, con un 6.6% de control sobre el mercado de teléfonos inteligentes.

Después encontramos a la marca ZTE, con cifras totales de 2.3% en el mercado, siendo además una marca china.

Sumado a todo esto, se hizo mención al equipo de telefonía móvil más buscando por los mexicanos en Google. El cual resultó ser el Samsung Galaxy S10, que resulta también ser el más buscado en la tienda online Linio.

En esta última, la búsqueda del teléfono de Samsung superó en un 64% a su predecesor (S9). Por otra parte, se llevó de corbata en búsquedas a la mayoría de los iPhone. Ya que el Samsung Galaxy S10 les ganó en búsquedas en un 73% dentro de Linio.

¿Será que los teléfonos inteligentes asiáticos tienen una mayor calidad? nosotros apostamos que todo se trata del precio.