México construirá un muro fronterizo con Estados Unidos en el videojuego The Division 2

Desde que Donald Trump inicio su campaña para convertirse en Presidente de los Estados Unidos compartió su idea de construir un muro fronterizo en la frontera con México, y a pesar de la polémica que se ha generado él ha seguido insistiendo con la iniciativa.

Dicho esto, ahora tenemos que Ubisoft ha hecho una referencia al tema en la campaña promocional de The Division 2, aunque con un giro interesante.

Resulta que en la ficción del videojuego, el Gobierno de México declaró estado de emergencia para asegurar su protección y seguridad nacional, por lo que se aprobó la financiación de la construcción de un muro en la frontera.

THIS JUST IN. Mexico responds to the deteriorating situation in the US. pic.twitter.com/xassgLoXLF

— The Division 2 (@TheDivisionGame) March 6, 2019