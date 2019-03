Se estrena trailer de Mewtwo Strikes Back Evolution, el remake 3D de la primera película de Pokémon

Llega un momento en que hay que preguntarse: ¿Cuántas noticias de Pokémon son suficientes? Y la respuesta es muy simple, amigos: Nunca son suficientes, sobretodo si se trata de Mewtwo Strikes Back.

Esta, que fue la primera película de la popular serie de animé y que se estrenó en cines a finales de la década de los 90 recibirá un remake en 3D, cuyo trailer podemos ver aquí arriba.

La noticia fue entregada por las cuentas oficiales de The Pokémon Company anoche, diciendo que más detalles sobre el estreno en occidente del filme se darán a conocer más adelante.

Was that…is that…

😲

Grab your popcorn and get ready for a Pokémon experience like you’ve never seen before, Trainers!

International details coming soon… https://t.co/MuW8Dr0MXU

— Pokémon (@Pokemon) March 1, 2019