Mercurio retrógrado: ¿Qué es para la astronomía? y ¿Es realmente el causante de tu mala suerte?

Mercurio retrógrado tiene una trascendencia importante para los seguidores de la astrología ya que esto sería la causa muchos problemas en nuestras vidas.

Mercurio retrógrado tiene un significado muy especial en muchos sentidos, en especial para los seguidores de la astrología, quienes asocian este concepto a la mala suerte. Este tiene su origen alrededor del siglo XVIII, cuando granjeros en Inglaterra lo utilizaban para ordenar sus horarios de siembra utilizando patrones de vinculación con las estrellas.

El excesivo realce que tuvo la astrología por aquellos años prospero hasta tal punto que las personas asociaban las circunstancias que ocurren en la tierra o incluso la sus vidas, con las estrellas. Existieron destacados libros como The Science of The Stars lanzado el siglo XIX que vinculó directamente a Mercurio retrógrado con desastres pequeños en la época.

Con el paso del tiempo el concepto fue creciendo pero no fue hasta los años 70 que los astrólogos comenzaron a vincularlo con el dios de origen romano Mercurio, el cual era tiene relación con la riqueza y los viajes, por ejemplo. Es por esto que, cuando en tu signo zodiacal se encuentra mercurio retrogrado, se añoran momentos complejos en tu vida donde las circunstancias difíciles perdurarán por el tiempo que este dure.

Mercurio retrogrado y su significado astronómico

El verdadero origen de este concepto proviene directamente de la astronomía. El proceso físico se denomina "retrogradación planetaria", la cual se refiere al movimiento que algunos planetas del sistema solar realizan hacia atrás desde la perspectiva terrestre. La principal razón para que esto ocurra es porque los planetas orbitan a velocidades diferentes alrededor del sol, causando en ocasiones que la tierra se adelante y se cree una percepción de órbita retrógrada, siendo nada más que un fenómeno visual.

Cuando todos los planetas se encuentran orbitando de frente al sol, Mercurio lleva una dirección diferente debido a que su giro sobre la estrella es menor, encontrándose en especifico al este. El pequeño planeta tarda 23 días terrestres en la duración de este proceso, y cada 116 días puede ser apreciado desde la tierra.

Para el mundo científico de la astronomía, esto no seria más que un efecto visual debido a las diferentes velocidades que los planetas giran alrededor del sol por el diferente tamaño de sus órbitas, en especial con la tierra. Con esto mercurio no sería culpable de ninguna desgracia o catástrofe en general, por lo menos según la visión de la ciencia.