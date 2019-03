Descubierta infraganti: Meng Wanzhou, CFO de Huawei, tenía solo productos Apple cuando la detuvieron

Una Macbook, un iPhone y un iPad, pero ningún producto Huawei a la vista. Esto era lo que tenía en su posesión Meng cuando fue arrestada.

En un dato curioso de fin de semana: cualquiera se imaginaría que la CFO de una empresa como Huawei, usa sólo productos de su compañía… ¿no? Pues no, aparentemente esto no es así (y seguramente no es el único caso). Cuando Meng Wanzhou, directora de finanzas de la compañía china fue detenida en Canadá; tenía consigo productos Apple para su uso personal.

Ahora China demanda la liberación de Meng Wanzhou de Huawei por "problemas de salud" De paso le mandan el recado a Canadá de que "van a sufrir graves consecuencias".

¿La gente de Huawei confía más en Apple que en sus productos?

Probablemente la respuesta a la pregunta anterior sea un "no necesariamente". Se sabe que en cuanto a gadgets, siempre es cuestión de gustos, más cuando hablamos de OS diferentes como lo es Android/Windows y iOS/macOS.

Sin embargo, no deja de ser curioso el hecho de que cuando detuvieron a Wanzhou; tenía para su uso personal los artefactos de la competencia: contaba con un iPad, un iPhone y una Macbook. Chica 100% Apple, por lo visto. Hay que recordar otro pequeño detalle: ella es también la hija del fundador de la compañía. Aunque bueno, en su defensa también tenía consigo uno de los mejores celulares del gigante chino: Huawei Mate 20 RS Porsche Edition.

Actualmente se encuentra en arresto domiciliario en Canadá; y en peligro de ser extraditada a Estados Unidos.