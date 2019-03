En México sí te pueden demandar o multar por hacer memes de alguna persona

Todos amamos los memes, pero, ¿sabías que realmente podrías meterte en problemas por hacerlos con la imagen de alguien sin su permiso?

El fenómeno de los memes es un tema de estudio bastante interesante. En la actualidad y desde hace algunos años; pareciera que en redes sociales no hay mejor forma de comunicarse que con estas imágenes que aparecen de los lugares más inesperados y expresan una situación o sentimiento. Sin embargo, aparentemente sí podrías tener líos al usarlos o crearlos.

¿Problemas legales por usar memes?

Según los especialistas de Clarke, Modet & Co. México; lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar de crear memes de las personas, especialmente cuando no tienes el permiso de usar la imagen de estas. Podrías terminar metido en un juicio, aunque hay atenuantes.

Si eres publicista o parte de una empresa y usas un meme de alguien con fines publicitarios; la demanda puede ser bastante gorda y problemática.

¿Entonces si los usas sólo por diversión no hay problema? Lamentamos informarte que sí lo hay, de cualquier forma; aunque un poco menos grave. Así lo explica Jocelyn Flores de Clarke, Modet & Co. México:

Independientemente que sean con fines lucrativos o no, hay un trabajo intelectual detrás de estos, tanto de la propia imagen, como de los derechos de autor en la mayoría de los casos, pudiendo haber más derechos de Propiedad Intelectual involucrados.

Y bueno, ¿qué significa esto? Que aunque no seas demandado en sí; podrías hacerte acreedor a una multa por usar la imagen de alguien más. Por eso, incluso en el mundo de los memes, lo mejor es andarse con cuidado. Y no olvides avisarle a tus amigos si piensas hacer un meme de ellos.