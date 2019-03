Mark Hamill reúne a Han Solo y Luke Skywalker en Twitter

A estas alturas difícilmente queda algún fan de Star Wars que no sepa lo inconforme que el actor Mark Hamill está con la franquicia de Star Wars y los rumbos que ha tomado en los últimos años.

Hace algunos días el muchacho habló con mayor detalle sobre el asunto enfocando parte de su frustración a la forma en cómo han resuelto las historias de los protagonistas originales: Han, Luke y Leia.

Una de las cosas que más le pasaron a Mark Hamill es que su personaje y el de Harrison Ford nunca cruzaron caminos en esta nueva trilogía. Así que el actor lo arregló a través de Twitter:

What a Han/Luke reunion might have been like… pic.twitter.com/E6LXnWAwhe

