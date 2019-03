Mark Hamill no está feliz con lo que le pasó a Luke Skywalker

Este 2019 se cumplirán dos años del estreno del Episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi. Y la herida aún se siente fresca; incluso para Mark Hamill. El mismísimo Luke Skywalker.

En su momento fue muy popular el exabrupto donde el actor reaccionó negativamente contra el director Rian Johnson y lo que le hizo a Luke Skywalker en esa película. Ahora, a un par de años parece que el sentimiento sigue vivo.

Mark Hamill tuvo una charla con la gente de Den of Geek para hablar sobre su nuevo show Knightfall. Pero el actor volvió a tocar el tema para marcar su descontento.

Hablando primero de lo que sucedió aquella ocasión y luego de su inconformidad con lo que pasó entre Luke, Leia y Han. Reproducimos la kilométrica declaración porque vale la pena el chisme:

Me metí en problemas… Mi problema era que no estaba tratando con las redes sociales en ese momento, donde dices algo y ¡da la vuelta al mundo en 24 horas!

Pueden tomar comentarios selectivos que hayas hecho fuera de contexto y usarlos para apoyar tus argumentos: '¡Mira, Mark odiaba a Star Wars!' '¿Lo hice?'

[…]



Pensé que Luke nunca volvería a ver a su mejor amigo. Dije que era un gran error que esas tres personas nunca se reunieran de ninguna manera. Luke, Han y Leia nunca volverán a estar juntos, y probablemente nunca volveré a trabajar con Harrison.

Luego lo segundo (que no me agradó) fue que me mataron. Pensé: oh, está bien, deberías empujar mi muerte a la última película. Eso es lo que esperaba cuando regresé con un contrato para una trilogía.

¿Conseguí alguna de esas cosas? Porque en lo que a mí respecta, el final del Episodio VII donde aparezco es realmente el comienzo del Episodio VIII.

¡Tengo sólo una película! Ellos me fastidiaron totalmente.