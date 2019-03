Muere Luke Perry, actor de Beverly Hills 90210 y Riverdale

El actor Luke Perry falleció a los 52 años producto de un accidente cerebro vascular masivo. Incluso tuvo una aparición en Los Simpsons.

Luke Perry, actor de 52 años y famoso por sus papeles en Beverly Hills 90210 y Riverdale falleció este lunes 4 de marzo según informó el portal TMZ por un accidente cerebro vascular masivo.

Según recoge TMZ el actor que también apareció en Buffy, la cazavampiros murió en "el Hospital St. Joseph en Burbank. Según su representante, Luke estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su ex esposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos".

La carrera de Luke Perry

Luke nació el 11 de octubre de 1966 en Mansfield, Ohio y su primer fue en la serie de TV, Voyagers en 1982.

Sus mejores actuaciones las dio además de Beverly Hills 90210 y Riverdale en "El Quinto Elemento", Mortal Kombat donde interpretó a Sub Zero, Criminal Minds, La Ley y el Orden y Will and Grace.

Además prestó su voz para Family Guy y apareció en un capítulo de Los Simpsons en 1993.