LOVE DEATH + ROBOTS: Netflix abre una nueva era espectacular [FW Opinión]

Se vienen días complicados para Netflix. Con el anuncio de su nueva competencia por parte de grandes compañías con enormes trayectorias, la plataforma necesita apostar por nuevas clases de contenido; y LOVE DEATH + ROBOTS no podría haber sido estrenada en un mejor momento.

A todos nos tomó por sorpresa el lanzamiento de su primer avance. Con el anexo de nombres reconocidos como David Fincher (Fight Club) y Tim Miller (Deadpool); las expectativas se elevaron por los cielos, y vaya que cumplieron.

La serie antológica retoma la vena olvidada de otras producciones de culto como Heavy Metal o The Animatrix; y aquí nos reúne 18 cortos en donde vemos una variedad espectacular de propuestas visuales y narrativas.

El resultado conjunto dista de ser redondo, balanceado y alineado con lo que sugiere el título de esta serie. Pero estamos ante un caso extraordinario donde no hay una sola historia mala. Aunque sea necesario plantear algunas consideraciones.



LOVE DEATH + ROBOTS apunta a terrenos prácticamente inéditos para la plataforma de streaming. La mayoría de los cortos tiene una duración que por lo general ronda los 16 minutos. Pero en ellos vemos una riqueza visual espectacular en su producción.

A la par que no temen romper límites. Porque esta serie es una animación, pero para adultos. No como BoJack Horseman, que se distingue por lo denso de su drama.

Sino que aquí vemos mucha violencia, con cabezas y cubetas de sangre reventando la pantalla. Así como sexo y desnudez muy explícita. Todo acompañado por historias que no toman concesiones, ni prisioneros.

LOVE DEATH + ROBOTS puede ser perturbadora por momentos, provocativa, hilarante, absurda, desmedida. Y gracias a ello no deja de sorprendernos en cada corto que, dicho sea de paso, poseen estilos imposibles de emparentar.

Esto puede crear algunos problemas, sobre todo para los que esperaban algo de ciencia ficción más alineada al ciberpunk en cada una de las historias. No. Aquí hay de todo.

Con el estreno de la serie corrió de inmediato una teoría rápidamente desmentida. En donde los usuarios descubrimos que el orden de los episodios en realidad podía variar entre cada cuenta. Bajo cuatro secuencias distintas.

On the left is my account, starting with the one with a lesbian storyline, and the right is my straight friend Andrew's account, starting with the one that has the most realistic and explicit hetero sex. pic.twitter.com/kSMuaFhSbU

We've never had a show like Love, Death & Robots before so we're trying something completely new: presenting four different episode orders. The version you're shown has nothing to do with gender, ethnicity, or sexual identity — info we don't even have in the first place.

— Netflix US (@netflix) March 19, 2019