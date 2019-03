Son $368 mil millones de pesos en juego: Chilenos podrán participar hasta el miércoles

¡Mayor pozo del mundo disponible en Chile! El Powerball sorteará 550 millones de dólares en la noche del miércoles 20 de marzo.

Ningún pozo chileno ha llegado a tantos miles de millones de pesos sorteados en un solo sorteo. Es normal que los chilenos empiecen a buscar alternativas para jugar a las mayores loterías del mundo.

Es por eso que ha llegado a Chile un innovador servicio de mensajería para comprar boletos de lotería en línea: theLotter.com*. Los usuarios también pueden ver gratis resultados e información de otras loterías.

*NOTA: Las probabilidades de que un chileno gane este pozo son exactamente iguales a las de alguien que juegue en Estados Unidos. Un chileno que compre sus boletos con theLotter.com, podría ganar el pozo completo si acierta.

Para ganar un pozo de CLP 226 mil millones en 4 pasos, entra a theLotter.com y busca la lotería Powerball; elige un tipo de apuesta entre Estándar, Peña (grupal) o Paquete (estándar + grupal); indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números; ahora solo debes hacer clic en Jugar.

Conoce a theLotter y gana pozos billonarios

Es el servicio líder de mensajería a través del cual las personas de todo el mundo pueden jugar y soñar con ganar las más grandes loterías. Desde su lanzamiento en 2002, theLotter sigue siendo la única empresa legal para ganar loterías extranjeras.

Las probabilidades de ganar son iguales a las de alguien que compra su boleto físicamente en Estados Unidos, sin embargo, theLotter cuenta con más opciones de juego que sí incrementan matemáticamente las probabilidades de ganar. La plataforma también ofrece gratuitamente la posibilidad de ver resultados e información de las mayores loterías mundiales.

Si juegas y ganas… ¿Qué pasará?

En 17 años, theLotter.com ha tenido más de 4,6 millones de usuarios ganadores, sumando en total más 94 millones de dólares pagados. Para la tranquilidad de los usuarios chilenos, todas las transacciones realizadas en theLotter están protegidas y encriptadas.

Si un chileno ganara este pozo, theLotter pagará los viáticos del ganador para reclamar el premio personalmente y este no deberá pagar comisiones ni pagos adicionales a theLotter en ningún momento. Los chilenos que ya han ganado premios secundarios con theLotter, los reciben directa y automáticamente a su cuenta personal.

Entre los mayores premios ganados con theLotter, se destacan un pozo de 30 millones de dólares reclamado por una usuaria en Panamá y un premio de USD 1 millón ganado por un salvadoreño. Los ganadores latinos de theLotter suman ya decenas de millones de dólares de países como Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, entre muchos otros.

¿Es legal jugar con theLotter?

theLotter.com no es ni lotería, ni sitio de apuestas, theLotter es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería. El único requisito es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados, condición que cumple theLotter. Por estas razones operacionales, theLotter sigue entregando millones a sus felices ganadores.

¡Juega hoy en theLotter.com por un pozo de 550 millones de dólares! Y gana lo que ninguna lotería chilena puede ofrecerte en billonarios pozos. Compra aquí tus boletos oficiales del Powerball y asegura tu participación en el sorteo del miércoles 20 de marzo de 2019.

Solo nos queda desearte la mejor de las suertes hasta que salgan todos los números ganadores del Powerball. ¡Vamos Chile!