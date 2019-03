Aumenta la participación de Chile por pozo de USD 414 millones

El pozo del Powerball se acumuló y quedo en USD 414 millones: Chilenos podrán participar hasta este fin de semana del 9 y 10 de marzo.

¿Por qué aumenta el interés de los chilenos en jugar a una lotería estadounidense? En Chile, ninguna lotería ha podido entregar un premio tan grande como los que se sortean en los Estados Unidos. Hasta la fecha, el único servicio legal en Chile para comprar boletos oficiales de loterías extranjeras sigue siendo theLotter.com. Los usuarios también pueden ver gratis resultados e información de otras loterías.

Miles de chilenos quedaron con ganas de ganar el Pozo del Loto, ahora este sábado 9 de marzo se sortearán 414 millones de dólares, casi 273 mil millones de pesos CLP, en una lotería de Estados Unidos. ¡Muchos buscarán la fortuna en esta lotería con theLotter!

A 4 Pasos del pozo de USD 414 mil millones



Entra a theLotter.com y busca la lotería Powerball Elige un tipo de apuesta: Estándar, Peña (grupal) y Paquete (estándar + grupal) Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números Ahora solo debes hacer clic en Jugar*

*NOTA: Las probabilidades de que un chileno gane el pozo son exactamente iguales a las de alguien que juegue en Estados Unidos. Un chileno que compre sus boletos con theLotter.com antes del sábado, podría ganar el pozo completo si acierta.

¿Hay ganadores de theLotter?

Desde 2002, theLotter.com ha tenido más de 4,6 millones de usuarios ganadores, sumando en total más 93 millones de dólares pagados. Para la tranquilidad de los usuarios chilenos, todas las transacciones realizadas en theLotter están protegidas y encriptadas.

Si un chileno ganara este pozo, theLotter pagará los viáticos del ganador para reclamar el premio personalmente y este no deberá pagar comisiones ni pagos adicionales a theLotter en ningún momento. Los chilenos que ya han ganado premios secundarios con theLotter, los reciben directa y automáticamente a su cuenta personal.

Entre los mayores premios ganados con theLotter, se destacan un pozo de 30 millones de dólares reclamado por una usuaria en Panamá y un premio de USD 1 millón ganado por un salvadoreño. Los ganadores latinos de theLotter suman ya decenas de millones de dólares de países como Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, entre muchos otros.

¿Es legal jugar con theLotter?

theLotter.com no es ni lotería, ni sitio de apuestas, theLotter es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería. El único requisito es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados, condición que cumple theLotter. Por estas razones operacionales, theLotter sigue entregando millones a sus felices ganadores.

USD 414 millones de razones para jugar hoy

Si te perdiste el Loto chileno, ¡no te preocupes! Aún puedes iniciar este 2019 con USD 414 millones comprando boletos oficiales de la lotería Powerball. Asegura tu participación en el sorteo del sábado 9 de marzo de 2019. Solo nos queda desearte la mejor de las suertes hasta que salgan todos los números ganadores del Powerball. ¡Vamos Chile!