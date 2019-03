Liga MX: Dónde ver los partidos de la jornada 9 por Internet

Una guía de los enfrentamientos de este fin de semana de la liga de futbol mexicana.

Para todos los seguidores de la Liga MX les tenemos una breve guía sobre dónde ver los partidos de futbol de la jornada 9 por Internet y por televisión, incluyendo horarios y canales.

La jornada arrancará hoy mismo con el Morelia vs. América y Xolos vs. Atlas, y durante el resto del fin de semana habrá varios partidos interesantes como Chivas vs. Monterrey, León vs. Santos y Tigres vs. Pachuca.

A continuación pueden ver un listado que muestra dónde se podrán ver los partidos, aunque deben tener en cuenta que en ciertos estados la señal se bloquea por el tema del Pago Por Evento y que algunas aplicaciones requieren de suscripción al canal de paga.

Liga MX – Jornada 9

Viernes 1 de marzo

Morelia vs. América – 9:00 PM Hora de CDMX – Azteca 7 | Azteca Deportes / App de Azteca Deportes

Xolos vs. Atlas – 9:00 PM Hora de CDMX – FOX Sports 2 | App de Fox+

Sábado 2 de marzo

Cruz Azul vs. Necaxa – 5:00 PM Hora de CDMX – Canal 5 / TDN | Televisa Deportes / App de Televisa Deportes

Tigres vs. Pachuca – 7:00 PM Hora de CDMX – Izzi Aficionados / Televisa | Televisa Deportes / App de Afizzionados

León vs. Santos – 7:00 PM Hora de CDMX – FOX Sports 2 / Claro Sports | App de Fox+

Guadalajara vs. Monterrey – 9:00 PM Hora de CDMX – Televisa / TV Azteca / TDN | Chivas TV / Televisa Deportes / Azteca Deportes / Apps de Televisa Deportes y Azteca Deportes

Domingo 3 de marzo

Toluca vs. Veracruz – 12:00 PM Hora de CDMX – Univisión TDN | Televisa Deportes / App de Televisa Deportes

Lobos BUAP vs. Pumas – 4:00 PM Hora de CDMX – Nueve / TDN | Televisa Deportes – App de Televisa Deportes

Lunes 4 de marzo

Puebla – Querétaro – 8:00 PM Hora de CDMX – Sky Sports | Blue to Go

Actualmente en la Primera División de México Tigres, Monterrey y León se encuentran en la cima, aunque hay diferencia de pocos puntos entre las siguientes posiciones.