Lady Gaga podría formar parte del videojuego Cyberpunk 2077

Lady Gaga ha estado dando mucho de qué hablar en tiempos recientes debido a sus logros, y es que la cantante, compositora y actriz se convirtió en la primera persona en ganar un Óscar, un Grammy, un BAFTA y un Globo de Oro en el mismo año.

Dicho esto, hoy tenemos que ha surgido un reporte que indica que Lady Gaga también podría incursionar en el mundo de los videojuegos, específicamente participando en Cyberpunk 2077.

De acuerdo a información del sitio web francés ActuGaming, una fuente les indicó que vieron a la cantante en los estudios de CD Projekt RED donde acudió a realizar una sesión de captura de movimiento para su participación en el mencionado título (vía DualShockers).

Además de esto, se especula que podría aportar un tema musical para el juego e incluso se dice que estará en E3 2019 junto al equipo de CD Projekt RED para anunciar la colaboración y por supuesto, la esperada fecha de lanzamiento de Cyberpunk 2077.

De momento todo esto es un simple rumor ya que ni Lady Gaga ni el estudio han comentado al respecto, pero cabe señalar que esta no es la primera ocasión que escuchamos sobre el tema ya que en septiembre del año pasado hubo rumores similares debido a que la cuenta de Cyberpunk 2077 en Twitter respondió a un antiguo (y extraño) tuit de la co-protagonista de "A Star is Born."

Otro detalle que vale la pena traer de vuelta es que Gaga ya ha demostrado ser fan de los videojuegos con algunos de sus tuits, en donde uno de los más comentados fue cuando se encontraba jugando Bayonetta a las 4 de la madrugada.

Still playing #Bayonetta middle of chapter XIII and my hands hurt and I have to sleep and it’s 4 In the damn morning but this damn dragon with the face that I have to kill with my weave. Smh. Give it another go in the morning #gamer respect to the experts I need emotional support

— Lady Gaga (@ladygaga) November 24, 2018