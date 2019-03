Insólito: ladrón robaba casas usando un cosplay de Evangelion

Para colmo de males, llevaba debajo del cosplay un traje de baño de escolar japonesa.

El universo del cosplay se acaba de cruzar con la delincuencia de forma insólita. En la prefectura de Fukuoka en Japón, un hombre fue arrestado por un robo a un hogar en Munakata cometido usando un disfraz de Evangelion.

El hombre de 37 años llamado Tetsuya Fujisawa sólo logró extraer del domicilio unos pocos ¥17,000, equivalentes a $150 dólares, antes de ser capturado por las autoridades.

Sin embargo, el ladrón le tenía una sorpresa a los policías: estaba usando el traje de Rei Ayanami en Evangelion 3.0: You Can Not Redo, el Plugsuit 09. Este traje, exclusivo de las nuevas películas del Rebuild Of Evangelion es bastante oscuro en su construcción, haciéndolo medianamente ideal para escabullirse por lugares oscuros.

El componente más escondido de su inusual vestimenta era un sukumizu, el clásico traje de baño azul marino de escolar japonesa, además de un par de medias negras para complementar el look. Quizá se estaba preparando para una sesión fotográfica después del robo.

De hecho, las imágenes de la televisión japonesa, que pareciera que están en una convención de animé, son realmente de un galpón de la policía mostrando las inéditas herramientas del ladrón.

De todas maneras Fujisawa ya tenía antecedentes por robo, y un punto importante es que sus atracos anteriores también fueron cometidos usando un cosplay: el primero con un traje de conejita sexy, y el segundo con el traje del superhéroe de Marvel Comics, Spider-Man.

En este robo en particular, el ladrón no intentó ocultar su identidad de ninguna forma.

Al ser consultado por las razones del atraco y el inusual disfraz, Fujisawa aseguró que no tiene problemas económicos y que los disfraces lo llevan a delinquir: "cuando me visto de esta forma, quiero entrar a las casas de los demás y robarme cosas".

Para que vean que el deseo de estar disfrazado puede estar primero que la cleptomanía.